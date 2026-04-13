Malamovida, 100 illeciti fra Esquilino, San Lorenzo, Piazza Bologna, Parioli, Ponte Milvio, San Pietro, Pigneto e Ostia • Terzo Binario News

Controlli serrati nel fine settimana da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata in un’intensa attività di vigilanza nelle principali aree della movida e nelle località più frequentate della città.

Da Trastevere al Centro Storico, passando per Esquilino, San Lorenzo, Piazza Bologna, Parioli, Ponte Milvio, San Pietro, Pigneto e Ostia, le pattuglie hanno eseguito verifiche mirate sia presso gli esercizi pubblici sia sul rispetto del Codice della Strada.

Il bilancio registra circa 100 illeciti accertati nei locali. Tra le violazioni più frequenti: somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito, mancato rispetto degli orari di chiusura — in particolare per i minimarket — oltre a irregolarità igienico-sanitarie, gestione non conforme dei rifiuti, occupazioni abusive di suolo pubblico e disturbo della quiete, con musica ad alto volume e schiamazzi.

Tra gli interventi più rilevanti, quello in zona Testaccio, dove gli agenti hanno scoperto un locale registrato come associazione culturale, ma di fatto utilizzato come discoteca, privo delle autorizzazioni per il pubblico spettacolo. Il responsabile è stato denunciato e l’attività immediatamente interrotta. Contestata anche la somministrazione abusiva di alimenti e bevande a un pubblico indistinto, con una sanzione di 5.000 euro. In zona Ostiense è stato invece eseguito provvedimento di chiusura nei confronti di un’attività di ristorazione a seguito della decadenza della concessione. Al momento dell’intervento il locale era privo di clienti, ma con personale al lavoro nelle attività preparatorie. Gli operanti hanno apposto i sigilli e al titolare è stata comminata una sanzione di 5.000 euro per mancata ottemperanza al provvedimento del I Municipio, che disponeva il rilascio dei locali. Diversi illeciti rilevati anche in alcuni pubblici esercizi in zona Esquilino, mentre a San Lorenzo il gestore di un minimarket è stato sanzionato per più di 7.000 euro, in quanto aperto oltre le 22 e sorpreso a vendere alcolici fuori orario, in violazione alle norme vigenti. Nel corso della vigilanza sul territorio sono stati eseguiti anche centinaia di sequestri per un totale di oltre 2mila articoli, venduti privi delle necessarie autorizzazioni o esposti irregolarmente all’esterno degli esercizi. Significativi anche i dati sulla sicurezza stradale: circa 1.600 le violazioni rilevate, tra eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e soste irregolari che intralciano la circolazione. Una decina le patenti ritirate.