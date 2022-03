Magionesi e Di Genesio Pagliuca: "Finalmente il piano di zona per Passoscuro atteso da tempo" - Terzo Binario News

“Un’ottima notizia per Passoscuro: finalmente è stato adottato il Piano di Zona O che svincola i terreni nell’area che va da via Serrenti verso Rio Palidoro, finora sottoposti a vincolo”. Lo dichiara la consigliera del Pd Paola Magionesi.

“Lo svincolo è stato possibile grazie ad uno studio idrogeologico commissionato dal Comune a seguito dei lavori fatti su Rio Palidoro – spiega Magionesi -. Questo apre nuove prospettive per la località sia per quanto riguarda i servizi, sia per le attività sportive e ricreative, sia per quelle turistico-ricettive”.

“E’ un obiettivo atteso da decenni dalla popolazione locale e che questa amministrazione è riuscita a centrare – prosegue – e che segna la strada per un ulteriore sviluppo di Passoscuro. Un passo importante che cambierà in meglio la località”.

“Si tratta di uno tra gli ultimi piani che la cittadinanza aspettava per la piena attuazione delle previsioni del piano regolatore – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca -. Appena possibile organizzeremo un’assemblea con le cittadine e i cittadini. Decideremo le modalità in base alla situazione pandemica”.