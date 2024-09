Madonna delle Grazie di Allumiere fra spiritualità (in calo) e profano • Terzo Binario News

Allumiere si prepara a festeggiare la Madonna delle grazie con un mix di folklore, tradizione e spiritualità.

Dopo il Gran Premio dei Faggi, tradizionale gara ciclistica aperta ai giovanissimi, affermato a livello territoriale e lo spettacolo teatrale “Il Matrimonio Era Ieri” con la Compagnia di Allumiere, presso largo Don Egidio Smacchia nella frazione de La Bianca, il 4 settembre ci sarà una serata danzante con il Centro Anziani APS presso la Corte del Palazzo Camerale.

Il 5 Settembre, invece, l’attesissimo concerto folk-rock dei NEW TROLLS incendierà Piazza della Repubblica dalle ore 21.30, la famosa band degli anni ‘70 regalerà forti emozioni musicali nella piazza cittadina.

Si prosegue il 6 settembre dalle ore 10.00 con la IV EDIZIONE “GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ E CAMMINO INCLUSIVO” presso il Monumento Naturale del Faggeto di Allumiere e alle ore 18 il TORNEO DI CALCIO “MADONNA DELLE GRAZIE” organizzato dalla USD ALLUMIERE per la categoria under 15.

Alle ore 21:30 “DANZIAMO INSIEME” in Piazza della Repubblica, dove le scuole di danza di Allumiere e Tolfa incanteranno la popolazione, rendendo omaggio alla figura della Madonna delle Grazie.

Il 07 e 08 settembre si terrà la 46 edizione de “LA FERRATA” MOSTRA DI PITTURA, SCULTURA E MANUFATTI ARTISTICI, presso il cortile della scuola elementare, celebre mostra che da quasi mezzo secolo accompagna gli allumieraschi attraverso la comunicazione artistica.

Inoltre il 07 settembre si terrà il 72° GRAN PREMIO DI CICLISMO MADONNA DELLE GRAZIE, gara ciclistica cat. juniores tra cui prova valida per campionato provinciale, il cui circuito comprenderà: ALLUMIERE – TOLFA – LA BIANCA. Ricordiamo che la tradizionale corsa sarà dedicata alla memoria del compianto Vincenzo Amici.

Sempre nella stessa data dalle ore 18:00 inizio messe di accoglienza per i pellegrinaggi provenienti da Monte Romani, Civitavecchia, Tarquinia, Tolfa presso il Santuario Diocesano della Madonna delle Grazie.

A proposito di pellegrinaggi, come da tradizione il Crocifisso partirà da Civitavecchia per arrivare al santuario collinare.

Partirà dalla tappezzeria Renzi di Civitavecchia dove viene custodito ormai da decenni.

E proprio Pietro Renzi, che ha portato avanti la tradizione di famiglia, mette in evidenza una sorta di crisi mistica che attraversa le generazioni nuove.

“Portare il crocifisso non è fatica da poco perché pesa e la strada è in salita. A parte qualche volontario sul posto non c’è nessuno interessato a raccogliere il rituale men che meno dei giovani. Mi spiace constatarlo ma è un testimone che non si vuole raccogliere, il sentimento religioso sta andando perduto forse anche perché non è stato coltivato. Eppure come noi ci sono tante famiglie che a questo tipo di usanza ci tengono e le portano avanti con le nuove generazioni”.

Alle ore 22:00 avverrà la messa solenne celebrata dal Vescovo della diocesi di Civitavecchia- Tarquinia e di Porto e Santa Rufina.

L’8 Settembre inizierà con la tradizionale corsa in linea degli asini al fantino lungo via Roma dalle ore 16, seguita alle 17:30 dalla messa solenne celebrata sempre dal nostro Vescovo.

Infine alle ore 22.30 ci sarà la proiezione del 58^ Palio delle Contrade nella piazza cittadina, una emozionante ricostruzione dell’avvincente Palio vissuto quest’anno.

Il 10 e l’11 settembre, a chiudere i festeggiamenti, ci sarà il 34° MEMORIAL ALFREDO REGNANI, quadrangolari X categoria presso la palestra comunale.

“Questi sono i festeggiamenti più attesi dai fedeli allumieraschi, Festa che da oltre cent’anni accompagna la nostra comunità di fedeli e non. È un onore presenziare e vivere queste festività dove sacro e profano si mescolano insieme per rendere omaggio all’indiscussa Signora di Allumiere: la Madonna delle Grazie.

Invito tutta la comunità a prendere parte ai festeggiamenti e a rendere omaggio, ma soprattutto rispetto, ai fedeli che seguiranno il percorso spirituale tradizionale. Allumiere è pronta ad accogliere tutti i fedeli e non che vorranno vivere con essa questo straordinario momento di raccoglimento comunitario fatto di religiosità, musica, divertimento e tanta riflessione” ha commentato il sindaco Luigi Landi.

Il programma è realizzato in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo e grazie a Regione Lazio, Lazio Crea all’interno del progetto Allumiere: Percorsi tra Storia, Spiritualità e Folklore e Fondazione Cassa di Risparmio.