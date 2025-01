Maciste, Luna, Mela ed Ariel: storie lontane ma tutte bisognose di un lieto fine • Terzo Binario News

Abbiamo chiamato MACISTE questo stupendo cucciolo di razza rottweiler di futura taglia medio/ grande nato il 5.9.2024.

Adatto a conoscitori ed esperti della razza

LUNA , bellissima pit bull, è nata il 25.12.2019. Di taglia medio/grande é una dei troppi pit abbandonati LUNA, soffre molto la reclusione.

E’ adatta a persone di comprovata esperienza

LUNA COME MACISTE E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerla , previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it



siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

Lucca. Ennesimo appello per Mela! Possibile che nessuno abbia chiamato

per lei?! Mela è una canina dolcissima, ha appena 2 anni, taglia

medio/piccola, mix segugio. Si cerca per lei una famiglia che possa

dedicarle un po’ di tempo, che la porti a fare passeggiate e nuove

esperienze. Mela, ha conosciuto solo la catena! Condividete ! Grazie

Per info Sabrina 3471834141. Se non rispondo mandate un messaggio.

Rinnovo ancora appello per Ariel..farebbe la felicità di chiunque da quanto è buona e dolce..vi prego chiamate per lei che si era agghindata tutta per Natale.

Sono una mamma a distanza della dolce Ariel vi prego di diffondere..i contatti per adozione o mamme a distanza *ARIEL È STATA TOLTA DAL CANILE E ADESSO CERCA ADOZIONE O MAMME A DISTANZA*

Ariel ha 6-7 anni è una taglia medio grande è sana molto tranquilla e equilibrata. Va d’accordo con maschi e femmine *NO GATTI* È adatta anche a famiglie con bambini Se non puoi adottarla puoi diventare se vuoi,con un piccolo contributo mensile (5€ /10 €) *UNA MAMMA A DISTANZA* Questo consentirà alle volontarie che la seguono di continuare a pagare la pensione Vi prego di condividere a tutti i vostri contatti Ariel si trova a Viterbo ma è adottabile in tutto il Centro – Nord Per info Margherita speranza 346/0816609