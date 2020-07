Lutto a Ladispoli: è morto il dottor Alberto Del Bene - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Non è usuale scrivere un articolo per un carissimo amico defunto che per me è stato anche un secondo padre, lo faccio in virtù delle sue qualità di cui moltissime persone nel nosto circondario ne hanno beneficiato.

Mi permetto di rivolgermi al grande pubblico, perché il dr Alberto Del Bene, che in vita ha diretto per molti anni l’INPS di Civitavecchia, è sempre stato disponibile per tutti, ha aiutato

spontaneamente migliaia di persone che avevano bisogno delle sue competenze e della sua

saggezza.

Chiunque si è rivolto a lui in vita, ha sempre trovato la porta aperta, una parola di

conforto, indicazioni operative, come affrontare le difficoltà di ogni genere e tantissime volte ha risolto i problemi più spinosi di chi doveva in qualche modo rapportarsi agli Enti pubblici.



La sua umanità, la sua bravura, la sua solidarietà e carità sono un esempio per tutti noi. Colmare il vuoto che lascia non sarà facile, perché la sua straordinarietà lascerà un vuoto non solo nei famigliari, parenti, amici ma a tutta Ladispoli.



Ladispoli ha perso una persona eccezionale che nel silenzio ha sempre operato per il bene e che ora se ne andato in silenzio, ed io chiedo a scusa a lui, per l’omaggio pubblico; personalmente sono convinto che uomini come Alberto Del Bene meritano l’intitolazione di un edificio pubblico, una strada o una piazza. Il suo contributo che ha dato ai cittadini di Ladispoli e a moltissime persone della nosta zona non ha uguali!

Non conosco altra persona a Ladispoli che ha fatto tanto bene senza

apparire, senza voler stare sul palco, senza vantarsi, senza aspettarsi mai un grazie. ’. Un uomo speciale: gentile, cortese, educato, pacato sempre pronto a fare la sua parte per aiutare

chiunque. Alberto ha lasciato questo mondo materiale per entrare nella Luce Divina e proseguire il suo percorso nella Casa del Padre dove certamente tutti gli Angeli e Santi lo hanno festeggiato e lo aiuteranno a completare il suo percorso nella Verità a cospetto di Dio.



Grazie Alberto per tutto quello che hai fatto alla mia famiglia e a me che ti ho sempre percepito come un secondo padre”.



Raffaele Cavaliere