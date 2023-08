Luna e Lallo, due storie lontane con uguale urgente bisogno d'amore • Terzo Binario News

LUNA, dolce cagnolina, è nata 1.8.2019. Di taglia medio / grande buona e gentile.

Cerca un padrone che la ami ma è adottabile anche a distanza.

Si può chiamare o prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno. Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159.

Ecco un’altra storia, quella di LALLO.

Supplico il mondo intero guardate il mio Lallo si sta lasciando morire, è dimagrito tantissimo e io ne ho una pena al cuore. AIUTATEMI PERFAVORE! ha bisogno di una famiglia, basta una condivisione da parte di tutti per salvarlo, perfavore ho bisogno di tutte voi come avete sempre fatto ! URGENTE! Cont 3280027067. Ha solo 9 mesi Futura taglia media Ha microchip Compatibile con gatti! Si trova nel LAZIO