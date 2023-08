“Una guerra contro la povertà”, la consigliera Silvia Marongiu tuona sul Reddito di Cittadinanza • Terzo Binario News

“Una guerra contro la povertà. Sono circa 169.000 le famiglie che in queste ore stanno ricevendo un sms per essere informate che non potranno più avere nessuna forma di sussidio.

Un semplice messaggio, senza specificare possibili alternative. Migliaia di persone ritrovate in mezzo alla strada da un momento all’altro. Nessuna distinzione tra chi ha usato illecitamente questa misura e chi ne ha realmente bisogno. Tutto insieme.

Una vera e propria bomba sociale che ricadrà su gli enti locali, sui servizi di assistenza, sui centri per l’impiego.

Una situazione paradossale, indegna di un paese civile. È questa l’Italia che ci dobbiamo aspettare nei prossimi anni?”

A dichiararlo in un post sul proprio profilo Facebook è la consigliera comunale di Ladispoli in forza al Partito Democratico Silvia Marongiu