Lorena Panzini passa a noi Moderati Ladispoli • Terzo Binario News

Paolo Toppi, segretario Noi Moderati Provincia di Roma dichiara “l’ingresso della consigliera Panzini in Noi Moderati e di tanti altri amministratori locali della provincia di Roma è il frutto di un lavoro costante di presenza e rappresentanza sui territori che il partito sta portando avanti”.

“Aderisco con piacere a Noi Moderati. L’ingresso nel partito di Maurizio Lupi per me è un grande impegno per rappresentare in Consiglio comunale i valori liberali e moderati del mondo popolare.

Insieme a Roberto Polidori, che entrerà nel direttivo cittadino di Ladispoli e alla sua coordinatrice Maria Enrica Paris, sono certa che riusciremo a costruire una realtà quanto più aggregante per un futuro di sviluppo e prosperità della nostra comunità e rafforzare sempre più l’attività del governo locale” – conclude in una nota la consigliera Panzini.