L’Ordine degli Architetti di Roma celebra la Giornata della Legalità • Terzo Binario News

«Prevenire l’illegalità – Investire sul capitale umano» è il titolo scelto per la VII edizione della Giornata della Legalità dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia che si svolgerà giovedì 23 maggio presso la Casa dell’Architettura / Complesso monumentale dell’Acquario Romano (qui il programma).

Per l’OAR si tratta ormai di “un appuntamento fisso”, spiega il Presidente dell’Ordine, Alessandro Panci, ricordando quando ormai diversi anni fa “raggiungemmo i nostri colleghi a Palermo per compiere insieme la marcia fino all’Albero di Falcone, nell’anniversario della strage di Capaci”. Dopo quell’esperienza, l’Ordine degli Architetti di Roma ha voluto organizzare ogni anno anche nella Capitale una giornata di ricordo, riflessione e soprattutto di impegno per la prevenzione attraverso quelli che sono gli “strumenti” tipici della professione. Sottolinea Panci: “Riqualificare i territori e rigenerare le città sono azioni fondamentali per evitare che il crimine organizzato si annidi nelle nostre realtà”. E se gli architetti possono anche essere impegnati a operare in maniera diretta sul fronte del contrasto all’illegalità, ad esempio lavorando al recupero di edifici che vengono sottratti alla mafia, il Presidente dell’OAR aggiunge anche che non meno importante è il ruolo sociale proprio dell’Ordine, che si realizza nel lavoro di tipo culturale portato avanti giorno per giorno e in particolare con appuntamenti come quello del 23 maggio.

I lavori, coordinati come ogni anno dall’architetto Christian Rocchi, prenderanno il via alle ore 15 con i saluti istituzionali del Presidente OAR Alessandro Panci e del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri (in attesa di conferma). Seguirà la tavola rotonda dal titolo “La città quale elemento basilare della crescita (in)sana di un essere umano”, a cui prenderanno parte lo psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli, il Commissario Straordinario Ater Roma e Consigliere OAR Orazio Campo e la Responsabile Dipartimento Innovazione sociale di Save the Children Annapaola Specchio.

Discuteranno del rapporto tra esclusione sociale e illegalità Don Antonio Coluccia, dell’Opera Don Giustino, il Generale Marco Guerrini, Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Maurizio Artale, Presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro fondato dal Beato Giuseppe Puglisi e Fabio Foti, Presidente Ordine degli Architetti di Vibo Valentia. Seguirà il panel dal titolo “Qui vivo” a cura di Save the Children e chiuderà la parte di interventi il confronto dedicato alle “Sinergie tra pubblico e privato per dare nuovi orizzonti e per fare prevenzione”, animato dal Sindaco di Casal di Principe Renato Natale e da Paolo Lattanzio, di Save the Children. Al termine della giornata (ore 21) il concerto per piano solo del Maestro Remo Anzovino.