Lo stadio Tre Fontane si rinnova: la Roma Femminile può giocarci in Champions League • Terzo Binario News

“Un’altra bella notizia per lo sport romano: dopo troppi anni di stallo finalmente il campo del Tre Fontane rinascerà essendo riusciti con pazienza e con tenacia a sbloccare una situazione che sembrava non avere soluzione.

Grazie all’assessore Onorato e agli Uffici del Dipartimento Sport, comincia ora la nuova vita di un impianto comunale storico e importante anche perché potrà ospitare le partite della Roma femminile in Champions League.

Lo avevamo annunciato mesi fa, lo abbiamo fatto’’.

Lo comunica in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La prima fase di lavori sarà completata entro novembre ed è allo studio anche una soluzione temporanea di illuminazione per garantire il regolare svolgimento delle gare durante i lavori nel caso gli stessi si protraessero a causa del meteo.

Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale a Sport, turismo, grandi eventi e moda, in una nota dichiara: “Contenti di aver mantenuto l’impegno preso per lo Stadio Tre Fontane. In tempi record abbiamo autorizzato un progetto che valorizzerà un impianto comunale e aiuterà a migliorare l’impiantistica romana”.

“L’As Roma femminile – aggiunge – potrà giocare le partite nella Capitale, sia quelle di campionato che quelle europee, senza essere costretta a continui e faticosi spostamenti a Latina”.