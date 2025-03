Linea 33, la Gubetti: "Riattivate dieci corse, ma resta il disservizio procurato da Seatour e l'intervento tardivo di Ladispoli" • Terzo Binario News

La Sindaco di Cerveteri: “L’azienda ha cancellato un collegamento essenziale per i cittadini di Valcanneto, non si è trattato di una semplice modifica oraria e ora attendiamo la data di riattivazione ufficiale”

“La soppressione della Linea 33 del Servizio di Trasporto Pubblico Locale non è stata una semplice modifica oraria, ma la cancellazione di un servizio essenziale che non sarebbe mai dovuta avvenire e che si sarebbe potuta evitare ascoltando le istanze avanzate dal Comune di Cerveteri prima che entrasse in vigore questa incomprensibile modifica.

Chiediamo l’immediato ripristino della Linea 33, al Comune capofila del servizio di trasporto pubblico locale dal 24 dicembre.

Finalmente oggi veniamo a conoscenza della notizia che a seguito delle nostre continue richieste, esposte in ogni sede, non ultimo nel tavolo tecnico tenutosi lo scorso 25 febbraio, l’azienda appaltatrice ha deciso di ripristinare 10 delle 14 corse della 33, una linea che per tanti anni ha servito ottimamente i tanti pendolari di Valcanneto che la utilizzavano per raggiungere la vicina stazione di Palidoro.

Una notizia che ci soddisfa a metà, perché giunge dopo due mesi di gravissimi disagi per i nostri concittadini che si sono trovati privati di un servizio indispensabile per raggiungere la stazione del treno di Palidoro, luoghi di lavoro e di studio. Siamo ora in attesa di conoscere la data esatta della sua riattivazione, giorno in cui sarà finalmente posta la parola fine a questa vicenda davvero inaccettabile”. A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che prosegue:

“In questi primi due mesi del 2025 abbiamo ricevuto proteste continue da parte dei nostri concittadini per l’eliminazione di questa linea, una scelta presa in modo unilaterale dal Comune capofila, non condivisa con noi e non autorizzata dal Comune di Cerveteri che , si è ritrovato anch’esso vittima di una scelta sciagurata – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Gubetti – il disagio causato in queste settimane è stato estremamente grave, non soltanto per l’organizzazione dei propri spostamenti da parte di studenti e lavoratori, ma anche economici, con tanti di loro che non sapevano davvero più cosa farsene di un abbonamento acquistato solo per usufruire di quella linea. Punto di partenza della 33 sarà come sempre quello di Largo Monteverdi, per poi arrivare fino alla Stazione di Palidoro e fare ritorno al capolinea. Sia chiaro: si tratta di un risultato importante anche se non rappresenta il ritorno alla normalità del servizio. Il pomeriggio infatti, stando agli orari pubblicati stamattina, è carente di orari, basti pensare che chi rientra da Roma nel tardo pomeriggio deve arrivare sino alla Stazione di Ladispoli per poi tornare indietro a Valcanneto con la linea 23. Ripeto, è un primo importante passo, ma è una situazione nella quale i cittadini di Valcanneto e il Comune di Cerveteri sono solamente vittime”.

“Sicuramente oggi abbiamo raggiunto due obiettivi: il primo, il più importante, è che i cittadini di Valcanneto avranno nuovamente a disposizione la linea 33, anche se non ancora a pieno regime come lo era prima, il secondo è che finalmente, il Comune capofila ha svolto correttamente il proprio lavoro ascoltando le nostre esigenze, quest’ultime espresse più volte sia con lettere ufficiali che in occasione dei tavoli di lavoro”.