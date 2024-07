Libri, il memoir di Luciana Capretti e Stefano Trincia arriva a Santa Marinella • Terzo Binario News

La presentazione venerdì ore 19 alla Casina al 363 dell’Aurelia

di Cristiana Vallarino

Del libro “Tredicesima strada”, edizioni Galaad, se ne parla già da un po’. Sono comparse recensioni su autorevoli testate sia in Italia che negli Usa e molte sono state le presentazioni. Di recente, quella a Roma, alla Casa delle letterature, con Dacia Maraini e le voci di Alessandro Benvenuti e Cloris Brosca a leggere brani del memoir a firma di Luciana Capretti e Stefano Trincia.

In realtà, è Luciana a raccontare la storia, cucendo insieme testi di Stefano, purtroppo scomparso troppo presto. E’ la storia di due giovani italiani con pochi soldi in tasca che, all’inizio degli anni ‘80, si ritrovano a New York, giornalista della Rai lei, corrispondente de Il Messaggero lui, arrivati negli Usa dal Canada, con una laurea in lettere e una in slavistica. Lì ci hanno vissuto, lì le loro carriere si sono sviluppate e ampliate, lì hanno avuto due figli “americanissimi”.

Nel libro ci sono la storia e le storie della Grande Mela, certo, ma soprattutto una grande storia d’amore dei due, quasi da film, che ruota intorno a alla Tredicesima Strada, nel seminterrato, che fu la loro casa ma poi percorre le altre vie di una New York caotica, ricca e pezzente allo stesso tempo, scenario per personaggi improbabili e famosi. Come Marcello Mastroianni, con loro nella foto del titolo, autrice Maria Pia Giarrè.

Il linguaggio è nostalgico, ma anche divertente. Si passa dalle stanze in cui venivano ospitati con materassino al seguito a quelle date in prestito, dai vari traslochi e ai mille lavori ai colpi di fortuna. Sapevano viaggiare gratis, telefonare a casa senza pagare: tutti trucchi per sopravvivere da “passare” a chi arrivava dopo di loro.

Adesso “Tredicesima strada – New York. Gli anni ‘80. La coppia” arriva a a Santa Marinella, in quella che è la città d’origine di Stefano, tanto che gli è stata dedicata la Casina Trincia, la deliziosa villetta sull’Aurelia al n. 363 che venerdì alle 19 ospita la presentazione del libro. Ci sarà naturalmente Luciana, a dialogare con lei Giovanna Caratelli e Cristina Marolda.