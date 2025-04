Barriere architettoniche, Si Ladispoli chiede a palazzo Falcone a che punto sono gli atti • Terzo Binario News

“A novembre 2023, nell’aula consigliare si è svolto un incontro pubblico per la presentazione del futuro del PEBA ( Piano di eliminazione della Barriere Architettoniche) a cura della Consigliera Franca Asciutto, delegata all’ abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Progetto, sulle linee guida della Regione Lazio (5 milioni di euro in 2 anni, realizzato in 10 anni), risulta molto ambizioso ridisegnando una Città diversa, inclusiva, accessibile a tuttə e adeguando la città attuale, con edifici e strutture pubbliche e private.

Ad esempio, i marciapiedi di Viale Italia saranno portati ad un 1 metro per consentire un maggiore transito pedonale.

Un problema, quello delle barriere, che ha impedito ad alcuni, di partecipare alla Sagra, tra transenne, ostacoli, auto parcheggiate sui marciapiedi o agli incroci e pochi tratti di strada pedonalizzati.

Dobbiamo constatare che ad oggi di quelle previsioni, non c’è traccia: ipotesi di parcheggi irrazionali; piste ciclabili senza un percorso preciso, assenza di progetti di riqualificazione, strade e marciapiedi disastrati, tavolini ovunque sui marciapiedi.

Per il PEBA approvato non sembra un buon inizio.

La delegata parla del cambio di stile di vita, (abbandono dei mezzi privati per quelli sostenibili) tutto condivisibile.

Nel PEBA non si fa riferimento al PUMS (piano per la mobilità sostenibile) con agevolazioni riservate per fasce d’età, categorie e orari d’affluenza.

E allora, a che punto siamo con la realizzazione del PEBA?”

Circolo Sinistra Italiana Litorale Nord

“Mahsa Amini”

Alleanza Verdi e Sinistra