Legalità a scuola, lezione della Polizia al Comprensivo Ladispoli 1 • Terzo Binario News

Nel plesso Falcone dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 si è svolto un importante incontro con la Polizia di Stato, dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. L’iniziativa rientra nel progetto “Scuole Sicure”, promosso dal Commissariato di Polizia di Ladispoli, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi su tematiche fondamentali legate al rispetto, alla convivenza civile e alla sicurezza digitale.

All’incontro hanno partecipato gli alunni delle classi di scuola primaria e secondaria, che hanno seguito con grande attenzione gli interventi dei rappresentanti della Polizia.

Presenti per l’occasione l’Ispettore Fiorenzo Somma e l’Assistente Capo Coordinatore Tecnico Alessia Filacchione, che hanno saputo coinvolgere gli studenti con spiegazioni chiare ed esempi concreti, fornendo strumenti utili per riconoscere e affrontare situazioni di bullismo e cyberbullismo.

L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e confronto particolarmente significativo: gli alunni, partecipando attivamente, hanno posto numerose domande, dimostrando interesse e consapevolezza verso un tema che tocca da vicino la vita scolastica e sociale di molti ragazzi. Si è parlato di responsabilità, conseguenze legali e impatto emotivo del bullismo, sottolineando l’importanza di segnalare episodi di prevaricazione e di non restare in silenzio di fronte a ingiustizie e sopraffazioni.

A margine dell’incontro, la Dirigente Scolastica dell’I.C. Ladispoli 1, prof.ssa Antonella Mancaniello, ha dichiarato: “La scuola ha un ruolo fondamentale nella formazione dei cittadini del futuro e nella prevenzione di fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo. Questo incontro con la Polizia di Stato ha rappresentato un’importante opportunità per i nostri alunni di comprendere meglio l’importanza del rispetto, dell’empatia e della responsabilità. È essenziale che i ragazzi imparino a riconoscere e contrastare ogni forma di violenza, sia fisica che psicologica, e sappiano che non sono mai soli. Ringrazio la Polizia di Stato per la loro disponibilità e il loro impegno nel promuovere una cultura della legalità tra i giovani.”

Questa iniziativa conferma il costante impegno dell’I.C. Ladispoli 1 nella formazione di una comunità scolastica sicura, inclusiva e consapevole, educando i ragazzi al rispetto reciproco, alla legalità e alla cittadinanza attiva.