Le principali tipologie di offerte luce per la casa nel 2025 • Terzo Binario News

Con la progressiva uscita dal mercato tutelato e l’ingresso nel mercato libero dell’energia elettrica avvenuto nel 2024, milioni di famiglie italiane si sono ritrovate nella posizione di poter scegliere liberamente il proprio fornitore e la propria offerta luce per la casa.

Questo ha generato diversi dubbi, soprattutto a causa delle tantissime proposte presenti. Per chiarire le idee e permettere ai consumatori di risparmiare concretamente, in questo articolo andremo ad analizzare le diverse tipologie di offerte luce per la casa disponibili sul mercato libero in questo 2025.

Offerte luce a prezzo fisso

La prima tipologia di offerta luce per la casa che vogliamo analizzare è quella a prezzo fisso. In questo caso, il prezzo della componente energia (€/kWh) rimane bloccato per un periodo di tempo stabilito in anticipo (solitamente 12 o 24 mesi).

Questa soluzione permette di avere totale stabilità e prevedibilità della spesa mensile, con la totale protezione da eventuali rincaridel mercato elettrico, ma di contro non consente di approfittare di eventuali tariffe ridotte in caso di calo dei prezzi all’ingrosso.

Può, quindi, risultare la scelta ideale per chi ha consumi costanti durante l’anno e per coloro che desiderano avere la sicurezza di una bolletta prevedibile.

Offerte luce a prezzo variabile

Le offerte luce casa a prezzo variabile sono invece progettate per avere il prezzo dell’energia che varia mensilmente in base alprezzo medio dell’energia nel mercato all’ingrosso italiano.

Il prezzo variabile consente di beneficiare di ribassi del mercato e garantisce tariffe in linea con l’andamento reale dell’energia, ma è anche soggetto a una maggiore volatilità che si traduce in una bolletta più alta nei periodi di forte domanda o crisi energetiche.

Questa offerta può rivelarsi perfetta per chi ha una buona conoscenza del mercato o per chi predilige la possibilità di risparmio rispetto alla sicurezza economica.

Offerte luce monorarie e biorarie

Le offerte monorarie consistono in unprezzo unico dell’energia in tutte le ore del giorno e della settimana, mentre quelle biorarie prevedono prezzi differenziati per le fasce orarie (F1, F2, F3).

Le prime sono semplici da gestire e adatte a chi è spesso in casa o ha consumi costanti distribuiti durante il giorno. Le seconde risultano invece la scelta ideale per chi concentra i consumi la sera o nel weekend.

Offerte Placet

Le offerte luce per la casa Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) sono contratti di fornitura trasparenti e standardizzate, con condizioni contrattuali fissate da ARERA, ma prezzo libero stabilito dai fornitori.

Hanno condizioni chiare e senza costi nascosti, ma in alcuni casi possono risultare meno convenienti. Di conseguenza, possono rappresentare la scelta ideale per chi desidera cambiare fornitore con garanzie elevate e minimi rischi contrattuali, in attesa di guardarsi intorno e valutare altre offerte.

Offerte con energia rinnovabile

Alcuni fornitori del mercato libero offrono tariffe luce casa 100% da fonti rinnovabili, cioè energia elettrica certificata come prodotta da impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici o a biomassa.

Questa opzione consente non solo di risparmiare, ridurre l’impronta ambientale dei consumi domestici e contribuire alla transizione energetica, ma anche di limitare l’uso di combustibili fossili e valorizzare l’incremento delle energie pulite nel sistema elettrico nazionale.