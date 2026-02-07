 “Le costruzioni marittime in cassaforma, l’esempio del porto romano di Aenaria, l’antica Ischia”: conferenza storico scientifica a Civitavecchia • Terzo Binario News

“Le costruzioni marittime in cassaforma, l’esempio del porto romano di Aenaria, l’antica Ischia”: conferenza storico scientifica a Civitavecchia

Feb 7, 2026 | Civitavecchia, Cultura

cassaforma antica romani

Martedì  10 febbraio  alle ore  17.00, presso la sala conferenze  dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, molo Vespucci  snc,    il Centro Archeologico Studi Navali, che con il suo laboratorio di ricerca  è  in Civitavecchia da quasi venti anni,    ha organizzato  una particolarissima conferenza  dedicata ai sistemi  idraulici di costruzione portuale,   tramite  gettata cementizia   in cassero  ideati ed utilizzati dagli antichi romani  per costruire i  porti.

Marco Vitruvio Pollione nel suo “ De Architectura”,  già nel I sec. a. C. ci elenca tutte le soluzioni e le  tecniche utilizzate   per creare moli, antimurali e strutture logistico-portuali in acqua.

 Questo  fu possibile perché gli ingegneri romani si accorsero che la calce    arricchita con la pozzolana vulcanica avevano  la capacità di catalizzarsi (indurirsi) una volta immersa.  La gestione del fenomeno chimico-fisico permise all’Impero romano   di creare porti  nel mare a suo piacimento.                                                L’antica Civitavecchia, Centumcellae, ne è tra gli esempi migliori.

Si tenga conto che la grandezza di Roma non è rappresentata sono dalle Legioni che camminano  sulle lunghe strade consolari, ma è soprattutto  la proiezione della Civiltà romana che viaggia, si difende e conquista  anche con penetrazioni continentali,  utilizzando le vie dell’acqua che siano  oceani , mari o  fiumi.                                                  Per far ciò le numerosissime flotte navali  sparse dalla Caledonia all’Egitto, dalla Spagna alla Cappadocia  avevano necessità  di Porti  anche li dove prima non vi erano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      La Dottoressa Alessandra Benini , nota archeologa  Subacquea e specialista navale,  ci spiegherà queste tecniche  riscontrate anche  nello scavo archeologico della romana Aenaria;  Ischia.

Si ringrazia  L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale del Patrocinio offerto sia per la  Mostra, “ La Costruzione del Porto di Centumcellae e le sue Navi” che per  aver messo disposizione le proprie e bellissime  strutture logistiche per questo ciclo di Conferenze scientifico- didattico -divulgative dedicate alla Storia “sul Mare e sotto il Mare”.

L’invito è per tutta la cittadinanza interessata .    L’ingresso è libero.