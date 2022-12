Le attività natalizie dell'Arciconfraternita del Gonfalone di Civitavecchia • Terzo Binario News

E’ tempo di Natale, ed anche quest’anno l’Arciconfraternita del Gonfalone organizza all’interno della Chiesa della Stella attività caritatevoli ed eventi. Attività che rientrano nello Spirito millenario e nella vocazione della Arciconfraternita che mette al Centro del periodo di festa la devozione e l’attenzione a chi è in difficoltà.

Ecco il programma delle cose che faremo:

· Natale per i poveri: stiamo raccogliendo fino al 17 Dicembre 2022 cibo e bevande presso la Chiesa della Stella dal martedì al venerdì dalle 08.00 alle 10.00, che doneremo a chi non è fortunato come noi.

· Il giorno 8 Dicembre festa dell’Immacolata abbiamo inaugurato la mostra dei Presepi. Per chi volesse goderne la Chiesa sarà aperta dal 9 Dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023 la mattina dalle 8,00 alle 10,00 e nel pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

· Sabato 17 Dicembre ore 17,30 ci sarà il concerto del Maestro Claudio Gargiulli con il Gruppo “Pastorella Manzi” che sul sagrato della Chiesa eseguirà Brani Tradizionali Natalizi.

· Domenica 18 Dicembre ore 18.00 presso la Chiesa della Stella Concerto di Natale diretto dal Maestro Dario Feoli con il Gruppo “Associazione Musicale Ponchielli-Circolo della Lirica”.

Eventi tutti di altissimo livello nella cornice di quella che forse è la più bella Chiesa di Civitavecchia intrisa di storia millenaria.

L’invito è a tutti i Civitavecchiesi a venire a trovarci per godere del vero Spirito Natalizio fatto oltre che della gioia di stare insieme intorno le tavole comuni anche del bisogno di vivere l’evento più importante della storia dell’umanità: la nascita del bambino Gesù.