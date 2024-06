Lavori sulla Fl5, i treni bloccati e i servizi sostitutivi per la stazione di Marina di Cerveteri • Terzo Binario News

“Al fine di consentire lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria Fl5, nelle giornate di martedì 11 e giovedì 13 giugno, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Ladispoli e Civitavecchia sarà interrotta.

Pertanto, in queste due fasce orarie, non ci saranno treni in sosta o transito alla nostra stazione, quella di Marina di Cerveteri.

Per questo, Rfi ha messo a disposizione bus da 50 posti per consentire all’utenza di raggiungere ugualmente la propria destinazione”.

A renderlo noto, nel comunicare la missiva ricevuta da Rfi, è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

Nel dettaglio, i treni interessati sono i seguenti: R 12508 (Roma Termini 8.42 – Civitavecchia 10.00); R 12537 (Civitavecchia 10.52 – Roma Termini 12.18); R 12510 (Roma Termini 9.12 – Civitavecchia 10.20); R 12539 (Civitavecchia 11.43 – Roma Termini 12.48); R 12512 (Roma Ostiense 9.53 – Civitavecchia 11.05); R 12541 (Civitavecchia 11.56 – Roma Termini 13.18); R 12514 (Roma Termini 10.42 – Civitavecchia 12.00); R 12543 (Civitavecchia 12.43 – Roma Termini 13.48); R 12516 (Roma Termini 11.12 – Civitavecchia 12.16); R 12545 (Civitavecchia 12.55 – Roma Termini 14.18).

Al fine di limitare i disagi ai viaggiatori, sono stati istituiti bus sostitutivi con le seguenti fermate: Via Amalfi n.72 a Ladispoli, incrocio viale Campo di Mare con Via Eufronius a Marina di Cerveteri, alla fermata Cotral all’altezza di via del Castello a Santa Severa, la fermata Cotral all’altezza di via F. Crispi a Santa Marinella e il parcheggio della stazione di Civitavecchia.