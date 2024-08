Lanterne volanti, l'appello de Vigili del Fuoco: "Suggestive ma pericolose" • Terzo Binario News

Lanterne volanti belle ma pericolose. Per questo i Vigili del Fuoco lanciano un appello affinché se ne eviti l’uso così da evitare incendi e dispersione di materiali pericolosi.

“Attenzione alle lanterne volanti!

Siamo a Ferragosto e negli ultimi anni si è molto diffuso l’utilizzo delle lanterne cinesi, che hanno indubbiamente il loro fascino ma, rappresentano un rischio concreto di incendi di vario genere nonché di vegetazione, in un periodo tra l’altro, già di per se critico per il nostro territorio, in quanto, già da mesi messo a dura prova dai vari incendi accaduti.

Inoltre, non c’è solo il rischio di incendi, ma anche la dispersione di materiale che viene ingerito o che possa intrappolare gli animali”.