Lanciato estintore dai piani alti, uova contro saracinesche: "Vandalismo a San Giovanni" • Terzo Binario News

Un lettore: “Nottate agitate in un cortile tra via Monza, piazza Imola e via Isernia. I proprietari dei box hanno ripulito da soli muri e serrande”

“Nottate agitate in un cortile tra via Monza, piazza Imola e via Isernia, in zona San Giovanni”. Questa la segnalazione giunta al nostro quotidiano, che prosegue: “Intorno all’una di notte, per tre giorni consecutivi, dai piani alti di un edificio di nove piani sono stati lanciati di sotto oggetti di varia natura, compreso l’estintore condominiale, oltre a sedie, ombrelli, bottiglie, rotoli di carta igienica, zerbini, scope, scatolette di pesce e persino uova e mele”.

“Gli oggetti hanno riempito il cortile e il tetto di un’autorimessa, mentre le sostanze alimentari hanno imbrattato muri e saracinesche del cortile. Atti che non hanno una spiegazione, se non quella del puro vandalismo. Molti edifici del comprensorio sono di proprietà di un’azienda pubblica di servizi, destinati a locali commerciali e servizi extra alberghieri turistici, tra cui bed & breakfast”.

“Sul cortile affacciano sei condomini, diversi box auto ed è presente un’autorimessa. Esasperati i residenti, per tre notti svegliati dai rumori degli oggetti schiantati al suolo nel buio più assoluto. Proprietari dei box si sono dovuti ripulire, per due giorni, pavimenti esterni, muri e saracinesche”.