Lady, bellissima Amstaff di razza non deve più stare in canile e non è la sola sa salvare • Terzo Binario News

Affido alla bottiglia questo mio messaggio perché la mail sono come il mare. Ognuno di voi un’onda che spingerà la mia bottiglia fino alla spiaggia giusta dove qualcuno, sono certa, sta aspettandomi.

Mi chiamo Lady ho 4 anni e vivo in un box vicino Roma. Malgrado sia giovane e di razza so già cos’è il dolore. Il mio acquisto, in un noto allevamento della razza, non era stato fatto per amore ma con la bieca intenzione di farmi accoppiare per vendere i miei piccoli: cucciolate casalinghe. Ma il circo si è fortunatamente interrotto e malgrado mi abbiano trovato a catena e ridotta ad uno scheletro oggi, dopo 1 anno, sono rinata in tutta la mia fiera bellezza, quella di un American Staffordshire terrier.

Saprò essere fedele e riconoscente per tutta la mia vita a chi mi adotterà. Lo amerò come solo un cane sa farlo, senza se e senza ma.

E ora lancio la bottiglia e spero che le onde la portino lontano.

Scrivi a Zina Giambertone

Oppure invia un wathsapp a uno di questi numeri:

3316892992

3342915802

3398473023

Grazie.

PER AIUTARCI: CON FIDO NEL CUORE ONLUS

c.c. IT11S0760103200000003272540

paypal: info@confidonelcuore.com

Per questa creatura si cerca con urgenza adozione o stallo, ora si trova

al sanitario ma presto verrà trasferito e nelle sue condizioni non può stare in canile.. trovato nel bosco con la zampa amputata grazie ad una tagliola di bracconiere il suo destino non può essere il canile a vita

ha solo 5 anni, è buonissimo povera creatura molto dolce e mansueto

massima condivisione vi prego si trova in Calabria

per info 3402447224