LadispoLive, il programma del fine settimana • Terzo Binario News

Giovedì 18 luglio, piazza Rossellini, l’eccezionale palco nel cuore di Ladispoli ospiterà lo spettacolo della Starlight Company dell’esplosiva Stefania Palmieri, una realtà del nostro territorio conosciuta in tutta Italia.

L’associazione è, da oltre 20 anni, il fiore all’occhiello della città di Ladispoli e, coinvolgendo ragazzi di tutte le età, la crew di Stefania Palmieri è arrivata fino a Ballando con le Stelle in Rai.

Venerdì 19 luglio i protagonisti saranno territorio, comicità e beneficenza. La serata comincerà all’insegna del rock con una band locale di 14enni voluti proprio dall’Assessore al Turismo Marco Porro che commenta: “Dobbiamo incoraggiare le realtà locali a coltivare le loro passioni, ho sentito questi ragazzi per caso e Camilla, una rocker di soli 13 anni mi ha molto colpito, inevitabile pretenderli sul palco di piazza Rossellini”. Si proseguirà con la comicità di Fabrizio Gaetani e i Sequestrattori. Le serate del 19 e del 21 luglio sono organizzate da PolSoccer in collaborazione con Elvis Eventi, durante l’evento ci saranno delle raccolte fondi devolute poi al Parco Degli Angeli.

Sabato 20 luglio Adamo Dionisi, il celebre attore di Suburra nei panni dell’antagonista Manfredi Anacleti, sarà sul palco ladispolano per un “One Man Show Etrusco Romano”.

Uno spaccato della Roma che fu, versi e sonetti scritte nei lotti trasteverini. La serata si concluderà con uno stand up comedy dei ragazzi del corso di recitazione, tenuto proprio da Adamo con la sua associazione Ladispoli Movie: “ Stateci a sentire”. I ragazzi del nostro territorio interpreteranno dei pezzi scritti da loro che volteggiano fra commedia, inclusione ed emozioni. Un appuntamento sicuramente da non perdere.

Domenica 21 luglio si balla in piazza Rossellini. Chiudono la settimana i MixxoMusic. Tutti i successi dance 80/90/2000. Già andati in scena nel 2023, questi ragazzi sanno come infuocare il pubblico.