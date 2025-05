La Tomba dei Rilievi di Cerveteri: in Sala Ruspoli ospiti internazionali e l'annullo filatelico di Poste Italiane • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Continua e proficua la collaborazione con il Pact, prestigio e importante riconoscimento di Poste Italiane con l’annullo filatelico”

Un convegno di livello internazionale e di grande prestigio a Cerveteri. Da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria. Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, con il Patrocinio del Comune di Cerveteri e dell’Istituto nazionale di Studi Etruschi e Italici, ha infatti organizzato un evento che richiamerà in città studiosi provenienti da tutta Europa dal titolo La Tomba dei Rilievi di Cerveteri e i grandi ipogei ellenistici nel contesto del Mediterraneo.

Ad aprire il convegno, alle ore 10:30 di mercoledì 28 maggio, il Direttore del Pact Vincenzo Bellelli, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, la Capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale Alfonsina Russo, il Capo Dipartimento per la tutela del Patrimonio Culturale Luigi La Rocca e il Professore emerito dell’Università di Bologna e Presidente dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici Giuseppe Sassatelli.

“Un appuntamento di straordinaria importanza per Cerveteri e per il nostro sito Unesco – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – dall’Istituzione del Pact infatti, con il quale, grazie alla grande attenzione che il Direttore Vincenzo Bellelli sempre riserva al territorio e al patrimonio storico e artistico di Cerveteri, è stata avviata un’intensa attività di studio alla Necropoli della Banditaccia ed in particolar modo sulla Tomba dei Rilievi monumento straordinario, unico nel suo genere per modalità di rappresentazione dei soggetti raffigurati e tecnica esecutiva. La tre giorni di Sala Ruspoli vedrà protagonista proprio la Tomba dei Rilievi, con studiosi provenienti da ogni parte d’Europa che riesamineranno il monumento, ma metteranno anche a confronto i propri studi, le proprie analisi e ricerche. Uno spazio di confronto e dialogo di grande rilevanza che siamo onorati di poter ospitare e accogliere”.

Il convegno sarà occasione anche per una cerimonia speciale: in apertura infatti, sarà presentato l’annullo filatelico dedicato alla Tomba dei Rilievi, commissionato proprio dal Pact a Poste Italiane per celebrare in maniera unica uno dei monumenti più iconici del sito Unesco di Cerveteri.

“Non possiamo che essere orgogliosi che Poste Italiane abbia accolto la proposta del Pact di omaggiare il nostro patrimonio archeologico con un annullo filatelico – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Gubetti – un piccolo ma importante riconoscimento al valore unico della Tomba dei Rilievi che ci onora e che in qualche modo, farà circolare e in un certo senso viaggiare, il nome di Cerveteri in giro per il mondo”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Gubetti – ringrazio l’Assessore alla Tutela e Promozione del Sito UNESCO Federica Battafarano che in collaborazione con il Direttore del Parco Archeologico Vincenzo Bellelli ha lavorato all’organizzazione e alla realizzazione di questo evento davvero di straordinario prestigio per la nostra città”.

La partecipazione al convegno è aperta e libera per tutti fino ad esaurimento posti. Il programma completo del convegno è disponibile sul sito internet del Pact, www.pact.cultura.gov.it