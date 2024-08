La tecnica dello spray al peperoncino per derubare i turisti • Terzo Binario News

Spruzzare spray al peperoncino. Una “tecnica” utilizzata da due tunisini, di 21 e 27 anni, per derubare i turisti seduti in locale. È quanto avvenuto l’altro giorno in via Principe Amedeo, zona Esquilino.

Spruzzando lo spray urticante i due giovani hanno preso il cellulare di un cliente dell’attività. Immediato l’intervento del titolare, che li ha inseguito. A seguire, a bloccare i due, c’hanno pensato i poliziotti. Il 21enne e il 27enne sono stati arrestati. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.