La preside Corrao: "Porte delle classi di Ladispoli da mettere in sicurezza" • Terzo Binario News

L’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (Roma) rappresentata dalla preside Maria Teresa Corrao, in relazione alle comunicazioni arrivate dalle insegnanti di una scuola situata nei pressi del palazzetto del Comune di Ladispoli, chiede al Comune di Ladispoli la messa in sicurezza di tutte le porte ubicate in questa scuola in quanto ci sono porte che una volta fatto accesso in aule ed in bagno, o non si chiudono oppure si chiudono talmente bene che si rimane incastrati dentro aule e bagni, con il rischio che se ci sono insegnanti che soffrono di claustrofobia od altro genere di malattia, possono anche svenire lì da soli perché prima che qualcuno si accorge dell’assenza di qualche insegnante trascorre sempre il tempo prezioso per prestare soccorso all’insegnante od al bambino/a malcapitati”.

La Presidente dell’ac “DONNA” di Ladispoli Maria Teresa CORRAO