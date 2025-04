La Polizia porta le uova di Pasqua in ospedale • Terzo Binario News

Tour pasquale in corsia per i poliziotti del Commissariato Borgo con una missione ed una consegna dolce e speciale: uova di pasqua per tutti gli ospiti dell’Ospedale.

La prima “tappa” è iniziata venerdì mattina presso il reparto di ortopedia. Ad accogliere una rappresentanza del Commissariato, c’era il personale medico ed infermieristico che ha accompagnato i poliziotti nelle stanze dei pazienti ricoverati nel reparto. Accolti da tanti sorrisi di riconoscenza, i poliziotti hanno donato a tutti gli ospiti uova di pasqua e tanta allegria.

La tappa finale della missione “al cioccolato” c’è stata questa mattina, quando gli agenti hanno visitato a sorpresa i pazienti ricoverati presso il reparto del Pronto Soccorso.

Con un “carico” di uova pasquali, i poliziotti hanno potuto manifestare la loro vicinanza ai malati costretti a trascorrere le feste nella struttura sanitaria, lontano dalle loro famiglie e dai loro affetti.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell’’Asl Roma I della Regione Lazio e di tutto il personale sanitario della struttura.

Anche a loro, gli agenti hanno voluto regalare delle uova di pasqua: un dono simbolico per ringraziarli per il lavoro svolto quotidianamente, soprattutto, come oggi, nei giorni di festa.

Un appuntamento con i piccoli “angeli” in corsia e con i loro sorrisi di cioccolato, quello che si rinnova ogni anno nell’Ospedale dei Castelli di Ariccia.

Ieri mattina, i bambini ricoverati nel Punto Nascita e nel reparto di pediatria dell’ospedale hanno ricevuto la visita speciale dei poliziotti del Commissariato Distaccato Genzano che hanno donato loro uova di Pasqua e tanta gioia.

Un’iniziativa del “cuore” fatta di cioccolato, solidarietà e sorrisi sinceri, fortemente voluta dal Dirigente e dai poliziotti referenti del Progetto Scuole Sicure del Commissariato con un unico obiettivo: far sentire una carezza di festa a chi ne ha più bisogno.

“Cioccolato day” anche all’Ospedale Sandro Pertini e al Policlinico Tor Vergata, dove sono state distribuite uova di Pasqua donate da Nestlé ai piccoli ospiti dei reparti pediatrici e ai pazienti dei reparti oncologici.

Sono state occasioni di solidarietà ricche di momenti carichi di emozione e speranza per i poliziotti presenti all’iniziativa, che sono tornati ai loro principali compiti istituzionali con la consapevolezza di aver regalato qualche ora di spensieratezza agli ospiti degli ospedali, che hanno potuto dimenticare per un attimo la loro condizione di malattia e godersi almeno la “dolcezza” della Pasqua.