Brucia l'appartamento, morto un uomo a Santa Marinella • Terzo Binario News

I Vigili del Fuoco hanno dovuto usare l’autoscala e rompere i vetri per entrare, a rischio la mansarda sovrastante

Brucia un appartamento e l’uomo che si trovava al suo interno è morto.

I fatti si sono consumati oggi pomeriggio a Santa Marinella, in via delle Colonie all’incrocio con via Moncenisio.

Le fiamme hanno avvolto l’appartamento situato al secondo piano di una palazzina, con la necessità di evacuare temporaneamente le uniche due unità dive erano presenti delle persone.

Per i Vigili del Fuoco è stato un intervento complesso: infatti è servita l’autoscala per entrare nell’abitazione entrando dal balcone e rompendo una porta-finestra.

Moltissimo il fumo che usciva dalle finestre, tanto che si è reso necessario l’ausilio della squadra 26A di Cerveteri e dell’autobotte della 17A. Intervenuti anche i colleghi romani del Carro-Respiratori.

Entrando, è stato trovato il corpo di un uomo, presumibilmente del proprietario.

Sul posto i Carabinieri per gestire l’emergenza su strada e l’ambulanza della Misericordia, il cui medico ha constatato il decesso.