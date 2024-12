La Polizia copre due alberghi abusivi in zona Termini, scattano i sigilli • Terzo Binario News

Area Stazione Termini. Sempre più pressanti i controlli della Polizia di Stato nelle strutture ricettive in vista del Giubileo: scoperti altri due alberghi abusivi a cui il Questore di Roma ha imposto la cessazione immediata dell’attività.

Arginare le situazioni di clandestinità e di gestione in spregio della normativa vigente per quanto attiene alle strutture ricettive: questa una delle principali valutazioni che hanno indotto il Questore di Roma a mettere i sigilli a due strutture ricettive di via Palestro e via Varese. Un provvedimento nato dagli innumerevoli controlli della Polizia di Stato in vista dell’imminente Giubileo.

Partire da una semplice autorizzazione per affittacamere –come nel caso di via Palestro – o “altra forma di ospitalità” –come nel caso della struttura di via Varese- per poi gestire di fatto come un albergo la propria struttura è uno degli espedienti usati per aggirare leggi e regolamenti.

È proprio questa è la contestazione fatta dai poliziotti della Divisione Amministrativa della Questura di Roma nei confronti dei titolari delle due strutture di cui sopra.

Il Questore di Roma, esaminata la documentazione, nell’ottica di assicurare la sicurezza dei cittadini e loro incolumità, compito che gli attribuito dalla legge, ha adottato un provvedimento con il quale ha ordinato l’immediata cessazione delle attività abusive.

Sono stati gli stessi agenti della Divisione Amministrativa e Sociale ad eseguire il provvedimento.