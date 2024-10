La pioggia di sabato non scoraggia: domenica il Picnic musicale di Tolfa Jazz fa il pienone • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Un sabato di pioggia incessante non ha scoraggiato gli organizzatori, supportati da un primo nucleo di volontari, che ai Comunali Macchiosi, a qualche chilometro dal centro di Tolfa, erano già impegnati per i preparativi del Picnic musicale di domenica 6 ottobre.

Sotto l’acqua hanno scaricato nella baita le cassette di verdura e tutto quello che sarebbe servito il giorno successivo per rifocillare i partecipanti alla manifestazione. Nonostante ci fossero parecchie disdette delle prenotazioni, specialmente da chi si sarebbe dovuto mettere in viaggio da Roma, preoccupato per il meteo.

Ed invece la domenica è cominciata all’insegna di un bel sole che è continuato per tutta la giornata, asciugando il prato dove i molti comunque intervenuti (anche chi aveva disdetto in un primo momento) si sono sistemati per ascoltare i due gruppi che si sono esibiti di mattina e di pomeriggio.

Il piccolo esercito di volontari, di buon mattino, nel giro di meno di un paio d’ore ha allestito tutte le strutture: dal tendone e ai tavoli del ristorante alle griglie per cuocere la carne, dal bar a tutti i contenitori per differenziare i rifiuti, mentre il team cucina si dedicava alla preparazione dell’acqua cotta e dei primi.

I primi ad arrivare ai Comunali Macchiosi sono stati gli escursionisti, ben 140, che seguendo le varie guide, si sono incamminati lungo gli splendidi sentieri della zona. Per ritornare dopo mezzogiorno, in tempo per mettersi in fila per il pranzo a base di prodotti locali: sono state contate circa circa 600 presenze.

“I Picnic Musicali di Tolfa Jazz sono ormai patrimonio culturale di un’intera comunità – il commento all’unisono del giorno dopo di Egidio Marcari, presidente dell’Aps e Alessio Ligi, direttore artistico, entrambi sempre in prima fila nell’organizzazione di tutti gli eventi firmati Tolfa Jazz -. Un format ideato tanti anni che si è nel tempo evoluto e trasformato grazie al supporto dei numerosi volontari che non finiremo mai di ringraziare abbastanza. Domenica e’ successo qualcosa di straordinario: nonostante il meteo sfavorevole di questo periodo nessuno si è tirato indietro. E forse è proprio questa forza di volontà collettiva che ha scacciato via le nuvole dei giorni precedenti e fatto in modo di dare a tutti la possibilità di godere di una giornata meravigliosa all’insegna del benessere, del gusto, dell’amicizia, del senso di libertà e della buona musica”.

E ora, guardando in una ampia prospettiva all’appuntamento estivo col Festival di Tolfa Jazz, si può già pensare al prossimo Picnic di primavera (quello di quest’anno è saltato causa meteo sfavorevole).

“L’idea è di creare una sorta di Woodstock con l’esibizione di numerose band di giovani emergenti già dalla mattina, come è stato per i Mojo (foto sopra) domenica, apprezzatissimi dal pubblico” anticipano Marcari e Ligi.

Qui sopra il gruppo Circo Diatonico che con un repertorio molto variegato ha fatto cantare e ballare i presenti nel pomeriggio.

Il grande prato attorno alla Big Bench – presa d’assalto dai molti bambini – è rimasto affollato fino al calar del sole.