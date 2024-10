Adozione del cuore per Bob Marley che non deve finire la sua vita dentro una gabbia • Terzo Binario News

Bob Marley è uno dei soliti cuccioli abbandonati piccoli piccoli, uno di quelli che potevano non nascere se solo avessero sterilizzato la sua mamma, evitando a lui questa condanna all’ergastolo nella prigione dei cani. Bob Marley in canile ci è finito a due mesi, ci è cresciuto, ci sta passando la vita, senza avere fatto esperienze, senza conoscere il mondo fuori da quei muri e con pochi contatti con le persone. Quando entriamo nel suo box, dove vive in compagnia di altri sfortunati maschi e femmine, cerca in tutti i modi di evitarci, si nasconde dietro i compagni, si tiene lontano, si infila sotto la panca del box… Un cane fobico? Si, probabile. Ma questo non ci ferma dal cercare anche per lui la giusta adozione, con le persone giuste, nella situazione migliore possibile. Non è una adozione facile, ma non possiamo ignorare il suo sguardo pieno di paura, pieno di un desiderio sconosciuto, quello della libertà che non ha mai provato. Cerchiamo per Bob Marley una adozione consapevole ed esperta in un contesto tranquillo, in compagnia di un cane socializzato, con un giardino ben sicuro. Chissà se con pazienza e competenza non si riesca a fargli prendere fiducia al punto di potergli togliere tutti quei rasta che pendono ovunque nel suo corpo…

BobMarley è uno splendido cagnolotto tipo Setter o Flat Coated di taglia media sui 22 kg. Nato a luglio 2018, a settembre 2018 la sua vita era già finita dentro una gabbia di canile.

Vaccinato, microchippato, sterilizzato.

Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone, adottabile al Centro e Nord con visita preaffido, moduli adozione, disponibilità a mantenere contatti ed al post affido.

Per info ed adozione contattare:

Anna Bianca 3343655706 – 3475143882 anna.aclonlus@gmail.com

Francesca 349 1970995 francesca.aclonlus@gmail.com