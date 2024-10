International Tour Film Fest a Civitavecchia: trionfa "Good Vibes" di Janet De Nardis • Terzo Binario News

Il film Good Vibes, diretto da Janet De Nardis, ha trionfato all’International Tour Film Fest, consolidando il suo percorso di successo nei circuiti internazionali.

Il prestigioso festival, presieduto da Piero Pacchiarotti e diretto artisticamente da Antonio Flamini, ha premiato l’opera con un’accoglienza entusiastica da parte della critica, che l’ha definita “visionaria” per la capacità di affrontare tematiche attuali con un monito profondo a riflettere sul futuro della nostra società e sul potenziale dei giovani di cambiare il mondo.

Durante la cerimonia di premiazione, che ha visto la partecipazione di importanti ospiti, sono stati assegnati i riconoscimenti a Vincent Riotta, come miglior attore protagonista, e ad Andrea De Rosa, miglior attore non protagonista. Tra i premiati anche un altro dei protagonisti del film, il regista Mimmo Calopresti, che interpreta un killer al fianco della splendida Caterina Murino.



Janet De Nardis, visibilmente emozionata, è salita sul palco insieme alla figlia Joy La Torre, e ha voluto sottolineare l’importanza dei festival come momenti di valorizzazione culturale del territorio, che infondono speranza nelle nuove generazioni. “Ogni minuto sottratto ai propri figli per realizzare progetti ambiziosi trova un senso quando c’è un giusto riconoscimento. Solo attraverso l’esempio di una vita di impegno si può aiutare i giovani a costruire un futuro migliore,” ha dichiarato la regista.

Prima di giungere a Civitavecchia per l’evento, Janet De Nardis ha partecipato al torneo di Padel Artisti presso la Fattoria San Lorenzo di Grosseto, insieme a un cast di volti noti tra cui Roberta Beta, Giorgio Borghetti, Lorenzo Amoruso, Sofia Bruscoli, Ferdi Berisa, Gianguido Baldi, Jonis Bashir, Marco Vivio, Tiziana Cialdea e Leonardo Metalli, guidati da Simone Barazzotto.

Nonostante gli impegni cinematografici, la De Nardis, direttore del Digital Media Fest, non si ferma: nel mese di novembre, in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, sarà in tour con lo spettacolo “

Il Momento è Cri(p)tico” per la CONSOB, e presto lancerà un nuovo progetto per bambini insieme al comico Marco Passiglia: il canale di Edutainment “Joy e Manuel Video Kids”, dedicato ai più piccoli, per ricordare “il valore della parola” come racconta nel suo recente TEDX https://www.youtube.com/watch?v=PSWmNpX5iB8

Good Vibes continua così a brillare nel panorama cinematografico, unendo successo di critica e pubblico, e confermando Janet De Nardis come una delle voci più interessanti del cinema contemporaneo.