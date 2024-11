La Ocean Viking davanti al porto di Civitavecchia con 25 migranti • Terzo Binario News

Salvati il 30 ottobre, erano partiti da Sabratha in Libia

La Ocean Viking si trova davanti al porto di Civitavecchia, dopo un salvataggio di migranti avvenuto al largo della Libia. Tra qualche ora si procederà allo sbarco.

Da Sos Mediterranee scrivono il 30 ottobre: “A seguito di un allarme lanciato da Alarm Phone, i soccorritori sulla Ocean Viking hanno salvato 25 persone, tra cui 5 minori non accompagnati, da un’imbarcazione in legno in pericolo, nell’area in cui le zone di ricerca e soccorso tunisina e maltese si sovrappongono.

I sopravvissuti, partiti da Sabratha in Libia, hanno dichiarato di aver trascorso oltre 4 giorni in mare con una sola bottiglia d’acqua a testa. Soffrivano di mal di mare.

Le autorità marittime tunisine e maltesi sono state debitamente informate in ogni fase del salvataggio.

Alla Ocean Viking è stato assegnato Civitavecchia come porto per sbarcare i 25 naufraghi: sono stati in mare per 4 giorni, in balia di vento e onde. Chiediamo alle autorità un porto più vicino per evitare altri due giorni e mezzo in nave che prolungano il loro già estenuante viaggio.