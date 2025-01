La nebbia sorprende un cacciatore di Ostia fra Santa Severa e Tolfa, lo ritrovano i pompieri • Terzo Binario News

Il 60enne era con il suo cane, rintracciato senza ferite ma solo infreddolito

Stamani dalle 12 e fino alle 15 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono stati impegnati sulla strada che collega Santa Severa e Tolfa per una ricerca a persona un uomo di circa 60 anni residente nel comune di Ostia.

Questi si è addentrato nella macchia situata nei press della Provinciale per andare a caccia con il suo cane ma è scesa la nebbia e l’uomo non è stato più in grado di ritrovare la strada per raggiungere il suo veicolo.

Pertanto ha chiesto aiuto agli uomini della Bonifazi intervenuti con l’equipaggio della 17A anche con un mezzo 4×4, hanno cominciato a battere la zona con l’ausilio anche dei GPS e adottando tecniche di topografia applicata al soccorso.

Dopo aver percorso più di due chilometri a piedi sono riusciti a raggiungere l’uomo. Lo hanno riportato in zona sicura e il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto visitandolo e riscontrando come non avesse riportato nessuna ferita ma fosse solamente impauritoinfreddolito.

Anche i Carabinieri presenti sul posto.