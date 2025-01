Taglio del nastro per la scuola Pirgus di Santa Marinella: "Prima opera del Pnrr consegnata" • Terzo Binario News

Taglio del nastro questa mattina alla Scuola Pirgus- Montefiore, dove sono appena conclusi i lavori di riqualificazione finanziati con fondi PNRR, Futura- La scuola per l’Italia di domani.

Il Sindaco Pietro Tidei ha voluto celebrare la consegna della prima opera compiuta alla presenza degli alunni e delle insegnanti della scuola, a cui ha rivolto il suo discorso.

“Assistiamo oggi all’inaugurazione di un plesso scolastico che da tempo necessitava di un intervento manutentivo straordinario e che grazie ai lavori iniziati la scorsa estate sono stati realizzati- ha affermato Tidei- Abbiamo investito oltre 5 milioni di euro per l’edilizia scolastica, di cui 450 mila euro per la sistemazione delle aule, del solaio, dell’impianto elettrico e dell’area esterna della Montefiore-Pirgus. Interventi che rendono la scuola più confortevole ed efficiente. Sono in corso d’opera altri edifici scolastici: la scuola Centro, dove si sta procedendo alla completa ristrutturazione nel rispetto dei tempi previsti; la nuova scuola dell’Infanzia, in via delle Colonie, il primo asilo nido a Prato del Mare, la mensa e il Centro Cottura. Siamo già intervenuti nel plesso Vignacce, che oggi è una scuola nuova e moderna”, ha concluso il Sindaco.

Alla cerimonia del taglio del nastro ha preso parte la signora Silvia Montefiore, mamma di Flavia la bambina prematuramente scomparsa a cui è stata intitolata la scuola. Al discorso del sindaco è seguita la benedizione del parroco Don Salvatore Rizzo.

Presenti per l’Amministrazione Comunale il vicesindaco Andrea Amanati, gli assessori Elisa Mei, Marina Ferullo e Pierluigi D’Emilio, la consigliera Caterina Frezza e l’architetto Ermanno Mencarelli. Hanno partecipato alla cerimonia il comandante della Polizia Locale Kety Marinangeli, le delegate alla pubblica istruzione Sonia Cervellin e Ileana Giacomelli.

L’incontro con la scolaresca è proseguito con una merenda offerta dall’Amministrazione ai bambini e ai presenti.