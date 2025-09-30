La mostra mercato "Verde in Scena" si trasferisce a Roma • Terzo Binario News

Il prossimo weekend appuntamento al Casale di San Nicola zona Olgiata: 60 espositori, artigianato di qualità food truck e altro

Nuova location per Verde in Scena! Il 4 e 5 ottobre prossimi, dalle ore 10 alle ore 18,30, avrà luogo l’edizione autunno 2025 a Roma, nella splendida cornice del Casale di San Nicola, in via del casale di San Nicola 150, zona Olgiata.

“Era tempo che inseguivamo l’idea di portare la mostra mercato botanica nella capitale – spiegano dall’organizzazione -, salutando, per il momento, il bellissimo castello di Santa Severa che per molti anni ci ha ospitato. Avremo 60 espositori con tante piante di ogni tipo, artigianato di qualità, prodotti per il benessere, food truck e buon cibo, allegra compagnia, in un casale immerso nel verde e circondato da pini e lecci secolari, dove l’ospitalità è la più grande premura. Non definiremo più Verde in Scena “mostra mercato di piante insolite e rare”, ma sarà una “mostra mercato di giardinaggio di qualità”, ritenendo ormai inappropriato definire “rare” piante che forse alcuni anni fa lo erano, ma ora sono reperibili anche al supermercato. Importante sottolineare, invece, il rilievo che si deve dare al giardinaggio di qualità, cioè alle piante coltivate da vivaisti italiani professionisti, su substrati idonei, in maniera sostenibile, che si tratti una pianta particolare o di un comune ciclamino: i tempi cambiano e noi non vogliamo restare indietro!” “.

Ampi parcheggi interni ed esterni e navetta gratuita dalla stazione Olgiata e ritorno, animazione bimbi, cani graditi al guinzaglio. Sito www.verdeinscena.it

pagine Fb verde in scena e Instagram verdeinscena per conoscere l’elenco espositori ed essere aggiornati sugli sviluppi!