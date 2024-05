La Lega Ladispoli perde altri due pezzi: fuori Augello e Daniela Marongiu • Terzo Binario News

Entrambi con posizioni vicine a Grando, hanno scelto di dire addio anche loro al Carroccio

Carmelo Augello e Daniela Marongiu salutano la Lega.

Entrambi vicinissimi al sindaco Alessandro Grando, hanno seguito il suo percorso, in cui ha detto addio al Carroccio. Probabile che seguiranno le orme del primo cittadino, cercando sponda in Fratelli d’Italia anche se nel partito della Meloni in questo periodo si denota un certo sovraffollamento.

Così spiegano la decisione: “Dopo una profonda e sentita considerazione giungono oggi le nostre dimissioni, dal partito politico Lega Salvini Premier.

Purtroppo i risultati raggiunti con le elezioni europee di cinque anni fa, le comunali del 2022 e non ultime le elezioni regionali del 2023, non sono stati gratificati dal partito disattendendo le nostre aspettative.

Comunicheremo a breve la costituzione di un nuovo gruppo, che ci rappresenterà in Consiglio Comunale” hanno scritto Augello Carmelo e Daniela Marongiu.