La Futsal Civitavecchia in zona play-off, il Santa Severa fermo al palo • Terzo Binario News

Con due vittorie consecutive alla vigilia della pausa natalizia, la Futsal Civitavecchia rientra in corsa prepotentemente per i play-off. Forte anche di un girone B di C1 molto equilibrato, i nerazzurri hanno accorciato le distanze e ora sono terzi avendo agganciati proprio la Lidense battuta a domicilio con un sonoro 11-7.

Prima ancora, c’è stato il successo nel derby dell’Uliveto ed ecco che adesso, dopo un cammino peggio che zoppicante, i civitavecchiesi sono di nuovo lì a giocarsi gli spareggi per la promozione.

Al contrario, il Santa Severa proprio non riesce a fare punti, nonostante il doppio turno interno: infatti dopo il confronto con la Futsal Civitavecchia, è arrivata la quattordicesima sconfitta in 14 partite, stavolta per mano della Verdesativa Casalotti.

Partendo dalla prima giornata di ritorno, la trasferta di Roma al PalaTorrino ha visto la compagine di Vincenzo Di Gabriele esprimersi come mai fatto finora: sono arrivate qualcosa come 11 reti, con quello che sembra un soliloquio messo in atto da Matteo Proietti: per il pivot sei centri, seguito da Diego López, che ha siglato una tripletta, e soddisfazioni per Cristian Trappolini e Manuel Morra. Ovviamente il mister nerazzurro non poteva che dirsi soddisfatto: «Per la prima volta in stagione – dice Di Gabriele – ho visto la squadra giocare con quella fame che finora non avevo mai riscontrato. Quella con la Lidense è stata una gara il cui risultato è il frutto di un lavoro settimanale culminato con le 11 reti realizzate».

A fare da collegamento fra le due squadre del comprensorio c’è il derby dell’ultimo turno di andata, nel quale la motivazione stava per far compiere ai santaseverini il colpaccio. La partita del sintetico dell’Uliveto di Civitavecchia è terminata 3-2 per i civitavecchiesi ma non è stata affatto scontata. La Futsal non ha disputato il suo miglior incontro, il santa Severa era motivatissimo e la pioggia notturna ha reso il fondo scivoloso, rendendo più difficile il controllo di palla. Sono andati avanti i padroni di casa, poi ribaltamento ospite e nuovo pareggio, tutto questo nel primo tempo; nella ripresa, il punto decisivo messo a segno da un giocatore che non ci si aspetta ovvero Manuel Terzini. Le reti neroverdi sono state di Roberto Cattaneo e Carlo Alberto De Paolis, le altre nerazzurre di Diego López e dell’ex Manuel Morra.

Nell’ultima gara disputata, sempre all’Uliveto, il Santa Severa è rimasto inerme anche al cospetto della Verdesativa Casalotti. Finale di partita di 1-6 Per gli uomini di David Delluniversità l’unico gol segnato porta la firma di Roberto Cattaneo.

In classifica comanda La Pisana per distacco con 37 punti; seconde Santa Gemma e Cecchina a 26, quindi i civitavecchiesi che hanno agganciato proprio la Lidense a 25. Una lunghezza sotto c’è il Parioli e a due la Verdesativa Casalotti.

Si ricomincia a giocare sabato 11 gennaio, con la seconda giornata di ritorno. La Futsal Civitavecchia torna all’Ivan Lottatori per affrontare il Bracelli mentre il Santa Severa si reca in visita dalla Cccp 1987 con l’inizio di entrambe le gare fissato per le 15.