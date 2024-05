La Futsal Civitavecchia conferma mister Di Maio, lui ci sta ancora pensando • Terzo Binario News

Intanto arrivano i sì dalla permanenza in nerazzurro di Luca Mori e Andrea Giocondo

Il Futsal Civitavecchia è già proiettato sulla stagione 2024-2025 di C1. Infatti, se l’inizio ufficiale è fissato per il primo luglio, la società nerazzurra si sta muovendo sul fronte del mercato “interno” ovvero sulle riconferme. Sui giocatori, notizia di ieri, che hanno detto sì in due, sull’allenatore il sodalizio ha annunciato che Umberto Di Maio sarà ancora in panchina ma sotto questo fronte, qualche incognita ancora ci sarebbe.

Da Borgata Aurelia l’annuncio circa la riconferma riguarda due giovani che nell’ultima annata si sono messi particolarmente in luce: «Prime conferme in casa Futsal Academy Civitavecchia.

Siamo entusiasti di annunciare che difenderanno ancora i colori della propria città due pedine fondamentali come Luca Mori e Andrea Giocondo. Al primo anno nel massimo campionato regionale, entrambi hanno dimostrato il loro grande talento. Siamo certi che con l’esperienza acquisita, saranno ancora più determinanti per la squadra e per mister Di Maio».

In effetti il contributo dei due ragazzi è stato notevole per la causa che ha portato a una salvezza già prevista come obiettivo stagionale ma che, per una serie di vicissitudini, è diventata ufficiale solo alla penultima giornata.

Poche ore prima è arrivata invece la comunicazione riguardante il tecnico: «Siamo lieti di confermare alla guida della Serie C1 mister Umberto Di Maio. Insieme al suo staff proseguirà l’eccellente lavoro della scorsa stagione con una squadra molto giovane e piena di talento. Un gradito ritorno nello staff tecnico. Il prossimo anno mister Antonio Taldini sarà alla guida dell’Under 17. Siamo al lavoro per allestire squadre all’ altezza per ben figurare nelle impegnative categorie regionali». Se quella di Taldini appare una certezza circa il ritorno in panchina, su Di Maio persiste qualche incognita. Infatti l’allenatore nerazzurro, che interpellato sull’argomento ha deciso di non rispondere, si sarebbe preso qualche giorno di tempo prima di dare il sì definitivo al sodalizio dell’Ivan Lottatori. Infatti delle offerte da squadre romane sono arrivate a lui e allo staff, motivo per cui stia pensando al da farsi, avendo ancora tempo prima del via ufficiale.

Nota finale sui bimbi di Pulcini ed Esordienti impegnati a Fabrica di Roma. «Futsal Day a Fabrica di Roma. Dal torneo escono vincenti in entrambe le categorie. Tanto calcetto e divertimento per i nostri piccoli campioni».