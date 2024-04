La Dm84 ad un passo dal sogno: un punto e sarà Prima Categoria • Terzo Binario News

Domenica in trasferta contro la Vis Bracciano per fare la storia: ieri tre punti che pesano come un macigno. In rete, Intragna e Cocco

Una domenica per cuori forti quella che attende la Dm 84.

La squadra di Cerveteri, attualmente in seconda categoria, è reduce da un campionato straordinario e ad una sola giornata dal termine è ad un passo dalla gloria, quella gloria che la riporterebbe a sei anni di distanza a disputare un campionato di Prima Categoria.

La vittoria di ieri, raggiunta in extremis contro il Formello Calcio (vittoria per 2 a 1 con reti di Intragna e Cocco), ha fatto sì che la squadra giallorossa di Cerveteri guadagnasse tre punti che potrebbero avere il profumo di un qualcosa di storico.

Domenica prossima infatti, in occasione della trasferta contro la penultima in classifica Vis Bracciano, un risultato positivo della Dm rappresentare la meritatissima promozione in Prima Categoria, ottenuta con il cuore e con la grinta sul campo, partita dopo partita.

Un turno che sulla carta sorride alla Dm84. La diretta inseguitrice Vicus Ronciglione osserverà infatti un turno di riposo, mentre la terza in classifica, l’Atletico Monte Romano, che si trova a 44 punti (a meno 2 dalla Dm) sfiderà in trasferta l’ostica F.C. Sassacci, quarta in classifica.

Ovviamente tutto il team mantiene ancora i piedi per terra, nonostante la consapevolezza di essere a un passo dal traguardo. Ma la prudenza non è mai troppa. Ma senza dubbio, domenica pomeriggio potrebbe esplodere la festa…