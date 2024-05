La Course des Cafés, manifestazione che vedrà protagonisti gli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli • Terzo Binario News

Si ispira ad una storica tradizione parigina, la Course des Cafés, la manifestazione che mercoledì 29 maggio vedrà protagonisti gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli.

“Sarà un modo per salutare l’anno scolastico mettendoci in gioco con ironia per far conoscere ai cittadini le nostre attività – hanno spiegato le Docenti promotrici dell’iniziativa Giovanna Albanese, Elisa Colombo ed Emanuela Ottaviani – Era il 1914 quando si svolse la prima “Course des garçons de café”: una gara che vide i camerieri parigini di Caffè, Hotel e Ristoranti percorrere le strade della capitale francese portando in mano un vassoio con un croissant, un bicchiere d’acqua e un caffè.

Per loro ieri, come per noi oggi – hanno aggiunto le docenti – sarà un modo per rendere omaggio alla cultura enogastronomica e ricettiva del territorio, al nostro lavoro e a quello che svolgeranno gli studenti una volta conseguito il Diploma Alberghiero.

Ringraziamo l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Margherita Frappa per il suo prezioso supporto, ma anche tutta l’Amministrazione comunale, la Polizia Locale, la Protezione civile Avalon e l’Associazione ASSOVOCE per la loro collaborazione”.

L’iniziativa nasce dalla ricerca della Prof.ssa Elisa Colombo, Docente di Scienze Motorie dell’Istituto Alberghiero, in merito alle possibili correlazioni tra l’attività fisico-sportiva e la ristorazione. Organizzata con l’aiuto della Prof.ssa Giovanna Albanese e della Prof.ssa Emanuela Ottaviani, la gara – spiegano ancora le Docenti – rappresenterà una giornata di didattica alternativa allo scopo di favorire dinamiche di socializzazione, relazionali e socio-emotive fondamentali per la crescita di ogni individuo.

“Protagonisti – aggiungono – saranno i nostri studenti di tutti gli Indirizzi che dovranno percorrere per 2 chilometri un percorso a passo sostenuto con un vassoio in mano: sopra una tazzina e un bicchiere d’acqua. Vincerà chi otterrà il tempo migliore”.

A partire dalla Sede dell’Istituto di via Federici, la gara si snoderà lungo via Caltagirone per poi proseguire su via di Castellamare, via Firenze, via Flavia, Lungomare Regina Elena per arrivare in Piazza Rossellini.

I vincitori verranno premiati attraverso buoni offerti dagli stakeholder che contribuiranno allo svolgimento della manifestazione che sarà dedicata alla memoria di Daniele Nica, studente di Sala dell’Istituto Alberghiero prematuramente scomparso il 9 luglio del 2016.