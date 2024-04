"La Compagnia Portuale Civitavecchia torna da Miami con un bilancio estremamente positivo" • Terzo Binario News

Il commento del presidente della Cpc Patrizio Scilipoti

“La Compagnia Portuale Civitavecchia torna da Miami con un bilancio estremamente positivo.

Come Presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia sono estremamente soddisfatto del lavoro svolto a Miami la scorsa settimana e dei riconoscimenti ricevuti.

Durante l’evento Oscar dei Porti, dopo l’intervento del Viceministro, On. Edoardo Rixi, ho ricevuto con estremo orgoglio e davanti le telecamere di RAI Italia, come Presidente della CPC, il premio che certifica l’ottimo lavoro svolto dai nostri efficientissimi lavoratori e dall’attuale Consiglio di Amministrazione che pone la Compagnia Portuale Civitavecchia come leader in Italia per performance gestionali ed operative tra i somministratori di manodopera portuale ex art.17 l.n. 84/94.

Ringrazio Italian Television Group e Port TV nella persona di Roberto Onofri, per aver organizzato un evento di rilevanza internazionale e aver riconosciuto alla Compagnia Portuale Civitavecchia tale premio.

Passando poi agli importanti incontri nazionali ed internazionali avuti presso il Seatrade Cruise, non posso che rallegrarmi per i grandi apprezzamenti circa l’altissimo livello dei servizi che offriamo nel settore crocieristico: qualche cliente si è spinto addirittura ad affermare che siano tra i migliori al mondo.

Servizi che i nostri lavoratori erogano grazie al grande affiatamento con i lavoratori ed il management della CPR impresa Portuale e della Roma Cruise Terminal.

Una missione estremamente positiva, quella di Miami, che ripaga i nostri lavoratori, il nostro Cda e il sottoscritto dei tanti sacrifici, anche personali, che quotidianamente poniamo in atto nell’ interesse della nostra organizzazione di lavoro e della portualità di Civitavecchia, del Lazio e non solo”.

Patrizio Scilipoti

Presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia