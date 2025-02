La Asl Roma 3: "Al Grassi di Ostia ‘Porte Aperte in nefrologia’ con visita e screening gratuiti • Terzo Binario News

Appuntamento al 13 marzo

Circa il 9,1% della popolazione soffre di patologie renali e quando la malattia, generalmente asintomatica, viene scoperta è in uno stadio già avanzato che necessita di cure. Nel 2040 la MRC (Malattia Renale Cronica) è attesa al 5^ posto nel ranking di cause di morte.

Per sensibilizzare i cittadini del territorio sulla crescente incidenza di queste patologie e per favorire la diagnosi precoce, la ASL Roma 3 in occasione della Giornata Mondiale del Rene ha deciso di partecipare anche quest’anno a “Porte Aperte in Nefrologia – Come stanno i tuoi reni?, iniziativa promossa dalla FIR (Fondazione Italiana del Rene) che si svolge giovedì 13 marzo, dalle ore 9 alle ore 17 all’Ospedale G.B. Grassi di Ostia. L’accesso è libero, senza appuntamento e senza impegnativa.

“All’interno del nostro Centro di Nefrologia e Dialisi al Grassi, personale medico qualificato condurrà nel corso dell’intera giornata attività di screening gratuita, invitando i soggetti positivi a successivi controlli nefrologici. Sarà effettuata una prima visita con misurazione della pressione arteriosa ed esame delle urine e distribuito materiale informativo. In particolare, ci rivolgiamo a chi non ha mai effettuato controlli, a chi ha la pressione alta, ai diabetici, alle persone in sovrappeso e ai grandi fumatori. La prevenzione è fondamentale e nel caso delle malattie renali peraltro non è affatto invasiva, poiché basta sottoporsi a semplici esami del sangue e delle urine”, spiega Massimo Morosetti, Direttore del Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Grassi e del CPO di Ostia.

“L’incidenza delle malattie renale è in crescita anche nell’area di competenza dell’azienda. Attualmente nelle nostre strutture ci sono 277 dializzati, ma il problema non sono le cure, che esistono e sono efficaci se la malattia viene identificata nelle prime fasi, ma raggiungere tutti coloro che non hanno mai fatto un checkup e che allo stesso tempo, probabilmente, non seguono un’alimentazione corretta, non svolgono regolare attività fisica, fumano. Comportamenti con fattori di rischio molto elevato”, aggiunge Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.

“I dati raccolti nella giornata del 13 marzo nel corso delle tante iniziative promosse dalla FIR non solo qui a Roma, ma in tutta Italia, saranno presentati alla Camera dei Deputati martedì 18 marzo e in questa occasione verrà esaminato anche lo stato di avanzamento della nuova legge, che mira a implementare programmi di screening nazionali proprio per individuare precocemente i pazienti a rischio di MRC”, conclude Morosetti.