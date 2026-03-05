L'8 Marzo al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo, il Castello di Santa Severa ospiterà una giornata speciale dedicata alla valorizzazione del ruolo della donna nella storia, tra arte, cultura e teatro.

L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione del Castello di Santa Severa ed è promossa dalla Regione Lazio, organizzata dalla LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella.

Per l’intera giornata è prevista la visita gratuita al Museo del castello, all’interno della Rocca, per tutte le donne, che riceveranno in omaggio anche un mazzetto di mimosa, simbolo della ricorrenza.

Il momento centrale delle iniziative sarà l’itinerario teatrale immersivo dal titolo “La Donna nella Storia tra Amore e Tragedia”, ideata dall’attore e regista Agostino De Angelis, con due appuntamenti gratuiti alle ore 14.15 e alle ore 15.45, a cura dell’Associazione Culturale ArchéoTheatron, sempre con ingresso gratuito.

Il format, già realizzato da Agostino De Angelis in numerosi luoghi della storia e monumenti, si conferma uno strumento efficace per far conoscere il patrimonio culturale attraverso il teatro, rendendo viva la memoria storica e rafforzando il legame tra arte, territorio e comunità.

La performance si svolgerà lungo gli spazi esterni del Borgo e del Castello che diventeranno palcoscenico naturale della messa in scena.

Attraverso il teatro e l’interazione con il pubblico la visita guidata intende riportare in luce il ruolo centrale della donna nella storia, offrendo uno sguardo che attraversa epoche diverse, dall’antichità ai giorni nostri. Un viaggio emotivo e culturale che restituisce i colori della memoria e dell’esistenza femminile, invitando il pubblico a rileggere la storia con una nuova consapevolezza.

Il biglietto gratuito per le donne va ritirato all’interno del Bookshop del Museo del castello