Italia in Comune Ladispoli: "Città allo sbando, con un sindaco leghista che professa sicurezza nel vuoto totale" - Terzo Binario News

Il Sindaco Grando, come insegna la scuola leghista sulla sicurezza di una Città, titoli a parte manifesta il vuoto totale. Apprendiamo con grande sconcerto l’organizzazione in centro Città dello “street food” iniziativa che come sappiamo raccoglie migliaia di persone in un perimetro ristretto, con l’inevitabile risultato di un massiccio assembramento di persone.

È cosí che il Sindaco muove la sicurezza a Ladispoli? Dove sono finite tutte le affermazioni sui Cittadini irresponsabili che facevano assembramento? Ci pare evidente che questa Amministrazione adotta un concetto di sicurezza sulla salute pubblica a intermittenza.

Non comprendiamo come l’atto scellerato e poi bocciato in quanto incostituzionale, riguardo la chiusura dei negozi gestiti da Cittadini stranieri, sarebbe causa di pericolo, mentre lo street food no. Tutto ciò aggravato anche dal fatto che i commercianti della Città con grande senso di responsabilità continuano ad adottare l’uso delle mascherine ed il distanziamento concedendo l’ingresso uno alla volta.

Una Città gestita davvero in modo incomprensibile se solo pensiamo ad esempio al totale abbandono nell’organizzare della stagione estiva che se paragonata con quella di Comuni limitrofi che hanno organizzato un numero infinito di eventi importanti con una grande organizzazione riguardo la sicurezza del distanziamento sociale, l’uso delle mascherine, e soprattutto evitare rigorosamente anche i piccoli assembramenti fa davvero riflettere sulla incapacità e inadeguatezza di Governare di questo Sindaco che a differenza di altri, non ha avuto neanche la lungimiranza di andare incontro ai suoi Cittadini in difficoltà nel

posticipare o sospendere il pagamento delle tasse comunali”.

Italia in comune Ladispoli

Sezione Maurizio Biasetti