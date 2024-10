"Ispirati (d)alla foresta", al Polo Culturale di Tolfa è di scena la ceramica • Terzo Binario News

“Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”. Lao Tse

Un fatto eclatante colpisce molto di più di milioni di piccoli gesti quotidiani, che hanno valore ma non fanno rumore.

Un evento dedicato alla ceramica di respiro internazionale a cura di Laboratorio Boschivo (Pirjo Eronen e Pietro Matarese), Brit Dyrnes e Maria Luisa Acierno, con la partecipazione di artisti italiani, norvegesi e finlandesi e la collaborazione del Museo Civico Archeologico di Tolfa, della Cooperativa Taitle e del Comune di Tolfa.

Approfondire la conoscenza di sé stessi e del mondo, scendere fino alle radici per scoprire la fitta rete di connessioni cercando di superare il proprio ego, andare oltre la superficie ed il clamore, per un legame più profondo con la natura e per il proprio equilibrio interiore.

Come alberi di una foresta – ognuno con le sue caratteristiche e il suo potenziale – attingiamo nutrimento dalla terra/argilla, ci scambiamo informazioni condividendo spazi ed energia creativa, trasformando elementi e materiali, elaborando idee e forme per dare rappresentazione al mondo-visibile e invisibile – fatto di emozioni, percezioni, progetti, sogni e visioni.

La foresta come esempio e fonte di ispirazione, che insieme cresce… senza fare rumore.

Gli spazi del Museo Civico Archeologico di Tolfa saranno luoghi naturali d’esposizione, proseguendo quel dialogo, tra contemporaneo ed antico necessario per evolversi, che si rinnova ogni volta, sempre in modo differente.

Riepilogo appuntamenti:

19 OTTOBRE ORE 16.00

APERTURA MOSTRA e installazione interattiva con i visitatori

Proiezione del documentario “Ispirati (d)alla natura in Norvegia – in cerca di forme e argilla” a cura di Maria Luisa Acierno

20 OTTOBRE ORE 10.30 – 12.30 Workshop Paperclay (prenotazione obbligatoria)

27 OTTOBRE ORE 9.00 “Memorie dal sottobosco” trekking esperienziale sui Monti della Tolfa (prenotazione obbligatoria)

2 NOVEMBRE ORE 11.00 – Laboratorio di ceramica per bambini (prenotazione obbligatoria)

9 NOVEMBRE ORE 11.00 – Laboratorio per bambini “Bomba di semi” (prenotazione obbligatoria)