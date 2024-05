Investito e ucciso dalla moglie: morto 73enne • Terzo Binario News

La tragedia in via Laurentina, a Roma, consumatasi all’interno del parcheggio del Santuario della Madonna delle Tre Fontane. Come riportato da Tgcom 24 un 73enne è morto. L’uomo, secondo quanto emerso, è stato investito dalla moglie, 72 anni. Il personale medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Contattata la Polizia locale di Roma Capitale, è emerso che il sinistro stradale è avvenuto ieri pomeriggi. Sul posto i caschi bianchi del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. All’interno del parcheggio del santuario della Madonna Delle Tre Fontane, alle 16,30 circa, una donna di 72 anni a bordo di una Fiat 600 ha investito il marito di 73.

Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.