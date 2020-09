Investimenti e trading, eToro si conferma tra i broker di riferimento - Terzo Binario News

Nel settore del trading online eToro si conferma uno dei broker più apprezzati dai trader, un risultato raggiunto grazie a continui investimenti nell’innovazione tecnologica e nella proposta di servizi sempre aggiornati e in grado di soddisfare le esigenze degli investitori autonomi. Nei primi 6 mesi del 2020 l’azienda ha registrato un incremento considerevole delle operazioni finanziarie dei suoi clienti, con gli utenti pronti a sfruttare l’elevata volatilità dei mercati con un indice VIX arrivato fino a 82 a marzo.

Oggi il broker conta oltre 12 milioni di clienti, con il modello del social trading che rimane una delle opzioni più gettonate dai trader principianti. Inoltre eToro ha recentemente acquisito la società Delta, un’applicazione di wallet di criptovalute, consolidando il proprio interesse verso questo tipo di strumenti. Allo stesso tempo propone portafogli tematici per chi desidera investire nelle criptovalute, tra cui MobilePayments e FuturePayments Portfolio, progettati per i trader che credono nell’aumento delle cryptocurrency come sistema di pagamento a livello globale.

Quali sono gli aspetti più apprezzati del trading con eToro

Nell’ambiente del trading online eToro gode senza dubbio di una buona reputazione, sia fra i trader sia tra gli addetti ai lavori, come dimostrano le interessanti opinioni sul broker etoro degli esperti di Investingoal.it. Innanzitutto l’azienda vanta oltre 13 anni di esperienza sul mercato, offrendo dal 2007 soluzioni innovative per rendere il trading finanziario più accessibile a tutti, mettendo a disposizione servizi semplificati per chi vuole investire in maniera indipendente senza intermediazione.

La società Fintech fornisce una serie di strumenti evoluti per gli investimenti telematici, con piattaforme multi-asset di ultima generazione e la moderna app di social trading, per seguire i mercati e operare anche da smartphone e tablet Android o iOS. L’interfaccia grafica è facile da usare e intuitiva, con funzionalità personalizzabili e oltre 2.000 asset su cui investire, con costi contenuti e un sistema di commissioni trasparenti e piuttosto basse, senza tariffe fisse ma con una serie di spread applicati direttamente sugli eseguiti.

Il broker offre un vasto assortimento di conti di trading, con opzioni dedicate ai trader alle prime armi e account professionali per i trader più esperti ed esigenti, compreso il popolare conto demo di eToro attraverso il quale provare i servizi della piattaforma e fare pratica senza rischi. Il portafoglio simulato viene fornito a tutti i clienti del broker, con un credito di 100 mila euro virtuali per migliorare le proprie competenze, testare le strategie d’investimento e imparare a utilizzare al massimo delle potenzialità tutte le funzionalità di trading online.

Con eToro si possono anche ricevere notizie e segnali aggiornati, gestendo il tutto dalla stessa schermata per una maggiore facilità d’uso, è possibile automatizzare le operazioni ripetitive per agilizzare gli investimenti, inoltre è possibile seguire un percorso di crescita professionale grazie a materiale di qualità, . Da non sottovalutare sono strumenti importanti per limitare il rischio delle operazioni di trading online, come la configurazione degli ordini automatici di stop loss, take profit e trailing stop loss, per liquidare una posizione in base a parametri definiti a seconda delle proprie analisi d’investimento.

Il social trading di eToro e i portafogli tematici

Sicuramente due aspetti hanno contribuito maggiormente al successo di eToro, il social trading e i CopyPortfolios. Il broker è stato il primo in assoluto a introdurre il concetto del social trading, creando la più grande community al mondo di appassionati di investimenti finanziari. Gli utenti iscritti sulla piattaforma possono seguire in maniera trasparente le prestazioni dei top trader di eToro, analizzandone performance dei Popular Investors.

Dopodiché, in base alle proprie esigenze, è possibile copiare le strategie d’investimento attraverso la funzionalità CopyTrader, un modo per rendere più semplice il primo approccio con i mercati finanziari. Allo stesso tempo il broker propone i CopyPortfolios, portafogli d’investimento tematici realizzati in base alle prestazioni dei migliori trader della piattaforma. Questi strumenti permettono di diversificare gli investimenti, soprattutto quando è ancora difficile costruire un portafoglio in modo autonomo, per minimizzare il rischio e sfruttare nuove opportunità d’investimento.

Ad oggi eToro presenta decine di Portfolios differenti, dai portafogli incentrati sulle criptovalute fino a quelli sul gaming e le aziende di e-commerce, oltre a prodotti come GainersQtr basati su tecnologie di intelligenza artificiale. Sicuramente il broker è una delle realtà più conosciute e gettonate nel settore del trading online, in quanto da un lato propone un modello semplificato per chi vuole iniziare a fare trading online, dall’altro offre una serie di benefici ai trader più esperti che vogliono mettere a disposizione della community la loro esperienza.