Internet e sicurezza online - Terzo Binario News

L’inarrestabile progresso tecnologico che ci accompagna quotidianamente ci ha portato non solo a lavorare online, ma a trascorrere in generale periodi di tempo sempre più lunghi su Internet. Ora come non mai, la sicurezza online è un aspetto fondamentale: alla continua espansione del settore online corrisponde infatti un aumento delle potenziali minacce ad esso legate. Ecco perché è bene adottare una serie di abitudini quando si naviga sul web, al fine di garantire la propria sicurezza e quella dei propri dati personali. Le truffe online stanno diventando sempre più avanzate e sofisticate, di conseguenza serve adottare delle misure di sicurezza continue; questo vale non solo per i singoli individui, ma anche per le aziende che dispongono delle informazioni personali dei clienti e che possono andare incontro a multe salatissime in caso di perdita di dati. Tutto ciò dimostra quanto sia importante la sicurezza online nel mondo digitale in cui viviamo.

Uno dei primi consigli utili per garantire una navigazione sicura è semplicemente quello di prestare attenzione mentre si naviga in Internet e in particolare sui siti che potrebbero richiedere il trasferimento di dati sensibili, come i pagamenti bancari online. Ci riferiamo ad esempio agli acquisti effettuati sui siti di aziende di abbigliamento, non nuovi a tentativi di truffa. Prima di comunicare i propri dati è quindi essenziale controllare il sito su cui si sta acquistando. Un altro esempio abbastanza comune sono le piattaforme di intrattenimento online come il gaming; in questo caso, il suggerimento è quello di prestare particolare attenzione nel cercare di capire se si tratta di un casinò legale, ovvero in possesso di un’apposita licenza per casinò online che garantisce agli utenti di poter giocare in sicurezza sulle diverse piattaforme. In questo modo, i giocatori possono essere tranquilli che i propri dati siano al sicuro, mentre nel caso di piattaforme non autorizzate esiste la possibilità di cadere vittima di truffe.

Un’ulteriore accortezza da non sottovalutare è quella di potenziare la sicurezza della propria rete, per poter usufruire in tutta tranquillità di una connessione a prova di minacce informatiche. A casa e al lavoro questa protezione viene generalmente garantita dall’utilizzo di password; tuttavia, questo non avviene quando si è fuori e si utilizzano invece le reti Wi-Fi pubbliche aperte. Spesso si tratta di reti non sicure, che espongono a minacce online e che quindi richiedono una particolare attenzione quando si effettuano acquisti sul web o si accede alle piattaforme di gaming. In questo caso è possibile acquistare una rete virtuale privata o VPN, ovvero un software che garantisce un accesso sicuro alle reti fuori casa, oltre ad aumentare la protezione mentre si naviga sul web in casa.

Queste considerazioni valgono ovviamente anche per la navigazione da dispositivi mobili, che sono vulnerabili tanto quanto i computer portatili, già da tempo vittime di truffe e virus. Ad oggi continua a essere lanciata una quantità infinita di app pericolose, oltre a link truffaldini inviati tramite e-mail e messaggi di testo. Scaricando le prime o cliccando sui secondi, l’utente può trovarsi istantaneamente nei guai. Mantenere aggiornato il software di sicurezza sui propri dispositivi funziona in modo simile a possedere un firewall quando si naviga online; è importante anche quando si utilizza una rete sicura, in quanto fornisce una sorta di barriera e blocca i tentativi di accesso ai dispositivi da parte di fonti non autorizzate. Inoltre, questi sistemi offrono nel loro insieme una protezione continua mentre si è online.

Abbiamo illustrato solo alcuni dei più importanti accorgimenti da adottare per poter navigare su Internet in tutta sicurezza che, se messi in pratica, potranno contribuire a proteggerti dai rischi di truffe e furti online.

fonte immagine:

https://moneyning.com/money-tips/15-tips-for-secure-online-financial-transactions/