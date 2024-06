Incidente via della Valle dei Fontanili: grave 51enne • Terzo Binario News

Incidente in via della Valle dei Fontanili. Per cause in corso di accertamento – alle 16,30 di ieri, 8 giugno – il sinistro ha coinvolto una Opel Agila e uno scooter Honda Sh. A bordo di quest’ultimo un 51enne, trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario.

Nell’altro veicolo, invece, una 58enne che non è rimasta ferita. Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Diversi i disagi alla viabilità, anche perché stiamo parlando di un tratto stradale molto trafficato, che unisce in qualche modo le zone di Torrevecchia, Quartaccio e Torresina.