Incidente sulla Laurentina: auto si ribalta, morto 42enne • Terzo Binario News

Incidente mortale sulla Laurentina all’altezza del chilometro 17,500, in direzione Roma. Per cause in corso di accertamento, una Smart condotta da un 42enne, di nazionalità italiana, si è ribaltata. L’uomo è deceduto durante il trasporto con l’eliambulanza verso l’ospedale San Camillo.

L’episodio è avvenuto alle 17,30 di lunedì 11 settembre. Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo IX Eur. Non risultano altri mezzi coinvolti nel sinistro. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Foto Facebook Fabrizio D.P.-Pagina Comitato delle Cinque Colline Laurentina